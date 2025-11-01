元モーニング娘。の譜久村聖（29）が1日、都内で写真集「瑠璃藍」「Vers’Aube」（ワニブックス）発売記念イベントを行った。年内でグループを卒業する北川莉央（21）に言及し、涙した。

歴代最長の8年にわたりリーダーとしてグループをけん引し、23年に卒業。今でもモー娘。のライブには精力的に足を運び、「毎回感動をもらっている」「心配事は絶えない。メンバーが呼んでくれたらいつでも行く体勢」とモー娘。愛を語った。

SNS上のルール違反の投稿で4月から活動を休止し、先ごろ年内での卒業を発表した北川について質問が及ぶと、「報告は受けています」。また「本人も反省していて、人間誰でも失敗してしまうことはある。責めたりするのはよくないなって思う」と涙で声を震わせ、「みんなが優しくいられる世界でいたいなっ思います」と話した。

2年ぶりの写真集は2冊同時発売。初めて訪れたベトナムで撮影した。20代ラストの写真集とあって「写真に残していただくのも大丈夫かなと心配があったが、自然体の私を見ていただけるように頑張りました」と笑顔で語った。