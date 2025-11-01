¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡Ù10th Anniversary Soundtrack Collection¡Ê¥¢¥Ê¥í¥°È×¡Ë2·î11ÆüÈ¯Çä·èÄê¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
2015Ç¯10·î¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é¡¢º£Ç¯¤Ç10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡Ù¡Ù¡£
10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥µ¥ó¥È¥é¤è¤ê¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¥¢¥Ê¥í¥°È×¤¬2026Ç¯2·î11Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
LP¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¶°Æ¤Î°ËÆ£Íª»á¤Ë¤è¤ë¿·µ¬ÉÁ¤¤ª¤í¤·Í½Äê¡£¥ì¡¼¥Ù¥ëÈ×ÌÌ¤Ï¡¢¥«¥é¡¼¥ô¥¡¥¤¥Ê¥ë»ÅÍÍ¡£
²»³Ú¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡¦¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤Î²»³Ú¤ò¼ê³Ý¤±¤ë²£»³¹î»á¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥È¥ó¥×¤ä¥Þ¥ê¥¢¥Ã¥ÁÅªÍ×ÁÇ¡¢¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤ÈÌ±Â²²»³Ú¡¦¥¨¥ì¥¯¥È¥í¤ÎÍ»¹ç¡£¤³¤ì¤é¤Î¡ØÅ´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤òºÌ¤ë¡È²»³Ú¤Î»Å³Ý¤±¡É¤Ï»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤â¿§êô¤»¤º¡¢10Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¿·Á¯¤Ë¶Á¤¯¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡¢¥¢¥Ê¥í¥°È×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎ©ÂÎÅª¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ä²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë²»¿§¤Ï¡¢¡ØÅ´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡Ù¤ÎºîÉÊÀ¤³¦¤ò¤è¤ê¿¼¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£10¼þÇ¯¤ÎµÇ°¤Ë¡¢¥¢¥Ê¥í¥°È×¤ÇÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡Ù10th Anniversary Soundtrack Collection¡Ê¥¢¥Ê¥í¥°È×¡Ë
²»³Ú¡§²£»³ ¹î
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¾¦ÉÊ
2026Ç¯2·î11ÆüÈ¯Çä
²Á³Ê¡§¡ï5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ÅÍÍ¡§LP1ËçÁÈ¡Ê¥«¥é¡¼¥ô¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ë
ÉÊÈÖ¡§SRML-1137
Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
https://lnk.to/SRML-1137
¡ã¼ýÏ¿Ï¿¶Ê¡ä¡¡·×16¶Ê
-Side A-
01: Mobile Suit Gundam : Iron-Blooded Orphans
02: Strengths Focus
03: Make You Believe
04: Speculative Methods
05: Dual for Life
06: Defenders of the Wild
07: Different Definitions
08: Hoping for You
-Side B-
01: Crescent Moon - Mobile Suit Gundam : Iron-Blooded Orphans 2
02: Brave Figure
03: Battle of the Seven Stars
04: Thank you, Mika
05: Hashmal - The Legend of the Calamity War
06: The Dignity of Lords
07: All Out
08: Crescent Moon - Mobile Suit Gundam : Iron-Blooded Orphans 2 - Piano Solo
Å¹ÊÞÊÌÆÃÅµ
A-on STORE¡§¥¯¥ê¥¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È(H120mm¡ßW120mm)
Amazon¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
¢¨ÆÃÅµ¤ÎÍÌµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³ÆÅ¹ÊÞÍÍ¤Ø¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¼Â»Ü¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üºîÉÊ¾ðÊó
ÆÃÊÌÊÔ½¸ÈÇ¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º ¥¦¥ë¥º¥Ï¥ó¥È -¾®¤µ¤ÊÄ©Àï¼Ô¤Îµ°À×-¡Ù¡¿Æ±»þ¾å±Ç¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡Ù10¼þÇ¯µÇ°¿·ºîÃ»ÊÔ¡ÖËë´Ö(¤Þ¤¯¤¢¤¤)¤ÎÜ¸(¤¯¤µ¤Ó)¡×
¡ãINTRODUCTION¡Ê¥¦¥ë¥º¥Ï¥ó¥È¡Ë¡ä
¡½¡½P.D.323
¥®¥ã¥é¥ë¥Û¥ë¥ó¤Ë¤è¤ë¥¢¡¼¥Ö¥é¥¦Ãæ±ûµÄ²ñ¤Ø¤ÎÀ¯¼£²ðÆþ»ö·ï¤Ï¡¢¥â¥Ó¥ë¥¹¡¼¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿ÉðÎÏ¹Ô»È¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¡£
»ö·ï¤ò½ª·ë¤ËÆ³¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Å´²ÚÃÄ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë²ÐÀ±¤«¤éÍè¤¿¾¯Ç¯¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡£
¶âÀ±¤ËÉâ¤«¤Ö¥é¥É¥Ë¥Ã¥Ä¥¡¡¦¥³¥í¥Ë¡¼¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¥¦¥£¥¹¥¿¥ê¥ª¡¦¥¢¥Õ¥¡¥à¤Î¼ª¤Ë¤â¡¢Å´²ÚÃÄ¤Î³èÌö¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
²ÐÀ±¤È¤Î³«Âó¶¥Áè¤ËÇÔËÌ¤·¤¿¶âÀ±¤Ï¡¢»ÍÂç·ÐºÑ·÷¤â¶½Ì£¤ò¼¨¤µ¤Ê¤¤ÊÕ¶ÏÇÀ±¡£
½»¿Í¤Ï£É£Ä¤¹¤é»ý¤¿¤º¡¢º£¤Ïºá¿Í¤ÎÎ®·ºÃÏ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ë¤À¤±¡£
¤½¤ó¤ÊÀ¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤Î¸½¾õ¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È´ê¤¦¥¦¥£¥¹¥¿¥ê¥ª¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢
¡Ö¥¦¥ë¥º¥Ï¥ó¥È¡×¤Î¿åÀè°ÆÆâ¿Í¤òÌ¾¾è¤ë¤Ò¤È¤ê¤Î¾¯½÷¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡Ø¥¦¥ë¥º¥Ï¥ó¥È¡Ù¤Î»²²Ã»ñ³Ê¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡×
¾¯½÷¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤¤¤¶¤Ê¤ï¤ì¡¢¥¦¥£¥¹¥¿¥ê¥ª¤Ï¥³¥í¥Ë¡¼¤¹¤é°×¡¹¤ÈÇã¤¦¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëÇüÂç¤Ê¾Þ¶â¤ò·ü¤±¤¿¥ì¡¼¥¹¡Ä¡Ä
¡Ö¥¦¥ë¥º¥Ï¥ó¥È¡×¤ÎÆþ¸ý¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ãINTRODUCTION¡ÊËë´Ö(¤Þ¤¯¤¢¤¤)¤ÎÜ¸(¤¯¤µ¤Ó)¡Ë¡ä
¥¯¡¼¥Ç¥ê¥¢¤Î¸î±ÒÇ¤Ì³¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¡¢¥¢¡¼¥Ö¥é¥¦ÂåÉ½»ØÌ¾Áªµó¤ò½ä¤ëÀï¤¤¤ÎÃæ¤Ç°ìÌöÌ¾¤ò¾å¤²¤¿Å´²ÚÃÄ¡£
¤½¤ÎÌ¾¤Ï·÷³°·÷Á´°è¤Ë¤Þ¤ÇÃÎ¤ìÅÏ¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£
²ÐÀ±¤Ëµ¢´Ô¤·¤¿Å´²ÚÃÄ¤Ï¤è¤êÁÈ¿¥¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¶¯¹Ô¤Ê¼ê¸ý¤â»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÊâ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÃÄÄ¹¤È¤·¤Æ´·¤ì¤Ê¤¤»Å»ö¤Ë¤Ò¤È¤êÊ³Æ®¤¹¤ë¥ª¥ë¥¬¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢»°Æü·î¤¿¤ÁÅ´²ÚÃÄ¤ÎÌÌ¡¹¤Ï¤¢¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ä¤¯¡£
¡ÚSTAFF¡Û
´ë²è¡¦À©ºî¡§¥µ¥ó¥é¥¤¥º
¸¶ºî¡§ÌðÎ© È¥ ÉÙÌîÍ³Íªµ¨
´ÆÆÄ¡§Ä¹°æÎ¶Àã
ÆÃÊÌÊÔ½¸ÈÇ¹½À®¡¦µÓËÜ¡§ÅÚ²°Íý·É
¥·¥ê¡¼¥º´Æ½¤¡§³û»ÖÅÄ °ì
¡ØËë´Ö¤ÎÜ¸¡ÙµÓËÜ¡§²¬ÅÄËûÎ¤
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¶°Æ¡§°ËÆ£ Íª
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÀéÍÕÆ»ÆÁ
¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÏÉÈøÄ¾¹ ³¤Ï·Àî·óÉð
¡Ø¥¦¥ë¥º¥Ï¥ó¥È¡Ù¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§·ÁÉô°ìÊ¿ ¼Ä¸¶ ÊÝ »û²¬¸»Ê
¥Á¡¼¥Õ¥á¥«¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¡§Íß· ´²
Èþ½Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¿Ü¹¾¿®¿Í¡Ê¥¦¥ë¥º¥Ï¥ó¥È¡Ë °ËÎÉÇÈÍýº»
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§À¶ÌÚ°¡Í¼ ¼ã¾¾±É»Ê
¿§ºÌÀß·×¡§µÆÃÏÏÂ»Ò
3DCG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§»³ºê²Å²í
»£±Æ´ÆÆÄ¡§¸åÆ£½ÕÍÛ
ÊÔ½¸¡§Ã° ºÌ»Ò
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÌÀÅÄÀî ¿Î
²»³Ú¡§²£»³ ¹î
À½ºî¡¦ÇÛµë¡§¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥£¥ë¥à¥ï¡¼¥¯¥¹
MUSIC
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ê¥¦¥ë¥º¥Ï¥ó¥È¡Ë¡§Re:End ¡ÖThe Over¡×
¡ÚCAST¡Ê¥¦¥ë¥º¥Ï¥ó¥È¡Ë¡Û
¥¦¥£¥¹¥¿¥ê¥ª¡¦¥¢¥Õ¥¡¥à¡§À¸¶ðÎ¤Æà
¥Ç¥à¥Ê¡¼¡¦¥¥¿¥³¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¡§ËÙÆâ¸Íº
¥³¥ë¥Ê¥ë¡¦¥³¡¼¥µ:¾åÅÄÎïÆà
¥ì¥ó¥¸¡¼¡¦¥À¥Ö¥ê¥¹¥³¡§ÌÚÆâÂÀÏº
¥«¥Á¥å¥¢¡¦¥¤¥Î¡¼¥·¡¼¡§ÅÄÃæÈþ³¤
598¡§»°ÉÓÍ³ÉÛ»Ò
¥¿¥Þ¥ß¡¦¥é¥³¥¦¡§°ËÆ£ ÀÅ
¥í¡¼¥à¡¦¥¶¥ó¡§°ðÅÄ Å°
¥¢¥¤¥³¡¼¡¦¥¶¥ó¡§»³º¬²í»Ë
¥³¥¦¥¾¥¦¡¦¥á¥ó¥É¥¦¡§¾¾ËÜ Ç¦
¥·¥¯¥é¡¼¥¼¡¦¥Þ¥¤¥¢¡¼¡§ÌîÅç·ò»ù
¥í¥ó¥É¡¦¥Ö¥í¥ó¡§ÉÍÅÄ¸Æó
¡ÚCAST¡ÊËë´Ö(¤Þ¤¯¤¢¤¤)¤ÎÜ¸(¤¯¤µ¤Ó)¡Ë¡Û
»°Æü·î¡¦¥ª¡¼¥¬¥¹¡§²ÏÀ¾·ò¸ã
¥ª¥ë¥¬¡¦¥¤¥Ä¥«¡§ºÙÃ«²ÂÀµ
¥æ¡¼¥¸¥ó¡¦¥»¥Ö¥ó¥¹¥¿¡¼¥¯¡§Çß¸¶Íµ°ìÏº
¾¼¹°¡¦¥¢¥ë¥È¥é¥ó¥É¡§¤¿¤¯¤ßÌ÷ÌÀ
¥Î¥ë¥Ð¡¦¥·¥Î¡§Â¼ÅÄÂÀ»Ö
¥é¥¤¥É¡¦¥Þ¥Ã¥¹¡§ÅÄÂ¼ËÓ¿´
¥Ê¥Ç¥£¡¦ÀãÇ·¾ç¡¦¥«¥Ã¥µ¥Ñ¡§Éà ¥¢¥Ä¥·
¥¯¡¼¥Ç¥ê¥¢¡¦ÍõÆá¡¦¥Ð¡¼¥ó¥¹¥¿¥¤¥ó¡§»ûºêÍµ¹á
¥¢¥È¥é¡¦¥ß¥¯¥¹¥¿¡§¶â¸µ¼÷»Ò
¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡Ù¡Ê2015Ç¯¡Á2017Ç¯¡¡Á´50ÏÃ¡Ë
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¤«¤Ä¤Æ¡ÖÌñº×Àï¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂç¤¤ÊÀïÁè¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÀïÁè¤¬½ª·ë¤·¤Æ¤«¤é¡¢Ìó300Ç¯¡£
ÃÏµå·÷¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅý¼£µ¡¹½¤ò¼º¤¤¡¢¿·¤·¤¤»ÙÇÛÂÎ·Ï¤ò¤â¤Ã¤Æ¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£²¾½é¤á¤ÎÊ¿ÏÂ¤¬Ë¬¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÃÏµå¤«¤éÎ¥¤ì¤¿²ÐÀ±·÷¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÀï¤¤¤Î²Ð¼ï¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£
¼ç¿Í¸ø¤Î¾¯Ç¯¡¢»°Æü·î¡¦¥ª¡¼¥¬¥¹¤¬½êÂ°¤¹¤ëÌ±´Ö·ÙÈ÷²ñ¼Ò¥¯¥ê¥å¥»¡¦¥¬¡¼¥É¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡Ê°Ê²¼¡§£Ã£Ç£Ó¡Ë¤Ï¡¢ÃÏµå¤Î°ìÀªÎÏ¤ÎÅý¼£²¼¤Ë¤¢¤ë²ÐÀ±ÅÔ»Ô¥¯¥ê¥å¥»¤òÆÈÎ©¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¾¯½÷¡¢¥¯¡¼¥Ç¥ê¥¢¡¦ÍõÆá¡¦¥Ð¡¼¥ó¥¹¥¿¥¤¥ó¤Î¸î±ÒÇ¤Ì³¤ò¼õ¤±¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢È¿Íð¤Î²ê¤òÅ¦¤ß¼è¤í¤¦¤È¤¹¤ëÉðÎÏÁÈ¿¥¥®¥ã¥é¥ë¥Û¥ë¥ó¤Î½±·â¤ò¼õ¤±¤¿£Ã£Ç£Ó¤Ï¡¢»°Æü·î¤é»Ò¶¡¤¿¤Á¤òÓù¤Ë¤·¤ÆÅ±Âà¤ò»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¾¯Ç¯Ã£¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¢¥ª¥ë¥¬¡¦¥¤¥Ä¥«¤Ï¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤òµÔ¤²¤Æ¤¤¿Âç¿Í¤¿¤Á¤ËÈ¿´ú¤òËÝ¤·¤Æ¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤ò·è°Õ¡£¥ª¥ë¥¬¤Ë¥®¥ã¥é¥ë¥Û¥ë¥ó¤Î·âÂà¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿»°Æü·î¤Ï¡¢CGS¤ÎÆ°ÎÏ¸»¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÌñº×Àï¡×»þÂå¤Î¥â¥Ó¥ë¥¹¡¼¥Ä¡¢¥¬¥ó¥À¥à¡¦¥Ð¥ë¥Ð¥È¥¹¤òÍÑ¤¤¤ÆÀï¤¤¤ËÄ©¤à¡£
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
´ë²è¡§¥µ¥ó¥é¥¤¥º
¸¶ºî¡§ÌðÎ© È¥¡¢ÉÙÌî Í³Íªµ¨
´ÆÆÄ¡§Ä¹°æ Î¶Àã
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§²¬ÅÄ ËûÎ¤
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¶°Æ¡§°ËÆ£ Íª
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÀéÍÕ Æ»ÆÁ
¥á¥«¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÏÉÈø Ä¾¹¡¢³¤Ï·Àî ·óÉð¡¢·ÁÉô °ìÊ¿¡¢¼Ä¸¶ ÊÝ¡¢»û²¬ ¸»Ê
Èþ½Ñ¡§ÁðÆå
²»³Ú¡§²£»³ ¹î
À©ºî¶¨ÎÏ¡§ÁÏÄÌ¡¦ADK
À½ºî¡§¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡¦MBS
©ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
