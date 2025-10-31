Daoko、TVアニメ『ある日、お姫様になってしまった件について』OPテーマ「いいよ」配信スタート！11月19日リリースEPのタイトル＆トラックリスト、ジャケットが公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

電子話配信版の総閲覧数2億PV、単行本発行部数220万部突破(電子版含む)、アニメ化してほしいマンガランキング(2024)第2位大人気コミックス『ある日、お姫様になってしまった件について』日本語版TVアニメ主題歌のDaokoが歌うOPテーマ「いいよ」が各種音楽サービスにて開始となり、Daokoからコメントも到着した。

さらに11月19日にリリースされるEPのタイトル&ジャケットとトラックリストが公開された。7月配信シングル「前世は武将」(作編曲 : 永井聖一)、9月配信シングル「僕だけのフォトン」(作編曲 : x0o0x_)、30日配信開始のTVアニメ『ある日、お姫様になってしまった件について』OP主題歌「いいよ」(作編曲 : GuruConnect )、気鋭のボカロPであるnamitapeが参加したEPリード曲「Rhthm in the Sunset」、Daokoが作曲を担当した「MeeM」の計5曲が収録。EPアートワークは、気鋭のイラストレーター游が担当している。

「kawaii」を合言葉に、珠玉のポップチューンがパッケージングされた本作は、Daokoの持つ尖鋭的な感性とリスナーの日常に寄り添う親密さを同居させた最新モードを提示する作品集となっている。

＜Daokoコメント＞

主人公アタナシアの心情を言葉で表現できたらいいなと思い、原作を読み込み言葉を選びました。

同時に、音楽を入口としてくださったリスナーの心にも寄り添えるような、優しさを帯びた詞を目指しました。

すべて包み込むような包容力を感じていただける作品になっていたら嬉しいです。

音楽は、ライブでもサポートメンバーとしてお世話になっているGuruConnectさんにお願いしました。

POPで爽やかなサウンド感ながら、細部にまでこだわりが感じられる爽快な仕上がりとなっております。

ドラムはビートさとしさんに叩いていただいており、技巧派なサウンドにも注目してほしいです。

ビート感もまた、個人的にとてもお気に入りのポイントです。作品とともに、この楽曲がたくさんのひとの心に響きますように！

●配信情報TVアニメ『ある日、お姫様になってしまった件について』OPテーマ「いいよ」歌：Daoko作詞 : Daoko作曲 : GuruConnect / Daoko編曲 : GuruConnect

配信リンクはこちら

https://nex-tone.link/Z7aEFU5Rz

●リリース情報

EP

「meta millefeuille」

2025年11月19日配信開始

＜収録曲＞

1.MeeM

2.いいよ

3.前世は武将

4.僕だけのフォトン

5.Rhythm in the Sunset

配信元：バンダイナムコ・ミュージックライブ

●作品情報

TVアニメ『ある日、お姫様になってしまった件について』



10月1日(水)25:00〜よりTOKYO MX、BS日テレ、AT-Xにて順次放送開始！

9月28日（日）25:00〜よりdアニメストア、U-NEXT、アニメ放題にて地上波先行配信開始！

その他サイト10月1日（水）25:00〜順次配信開始

※放送日時は変更になる可能性がございます。予めご了承ください。

＜イントロダクション＞

『バッドエンド回避の糸口は冷酷なパパのハートをゲットすること!?』

魔法の国・オベリア帝国に生まれた皇女アタナシア。

彼女は自分の未来を夢で見ることができる不思議な力を持っていた。

生まれたころから父親である皇帝クロードに冷遇され、ルビー宮でひとり育てられてきたアタナシアは、ある日夢のなかで、18歳の誕生日に自分が父の手で追放されてしまう未来を知る。

「そんな未来絶対受け入れな--い！！」

運命を変えるため、アタナシアは小さな体で決意を胸に立ち上がるのだった。

小さなお姫様の運命書き換えファンタジーが今、始まる--！

【スタッフ】

原作：Spoon、Plutus KWBOOKS (CARROTOON)

エグゼクティブプロデューサー：龚宇 陈安妮

チーフスーパーバイザー：王晓晖

スーパーバイザー：陈潇

チーフエディター：王兆楠

チーフプロデューサー：郝博 刘青艳 邓志巍

プロデューサー：王梦桥 黄丽瑛 王欣桐 曾雯丝

企画：郝博 王梦桥 王欣桐 翁铭璐

宣伝ディレクター：孙浩洋

配信ディレクター：王晓燕

ライツマネージャー：邵远

ビジネスディレクター：牛国柱

シリーズ構成：张雯

脚本：项欣 陈晓婷 朱慧颖 王宽宽

アニメーション制作：重庆彩色铅笔动漫设计有限责任公司

技術ディレクター：蒋渝峰

演出：史涓生 赵聚散 李文臻 蒋渝峰 丁文明

総作画監督：刘柯利

キャラクターデザイン：刘柯利 蔡文婕

美術監督：吴佳远 周福琼

グラフィックディレクター：魏鹂影

制作プロデューサー：林俊帆

制作統括：张悦 苏颖攀 左婷婷 黄智涵

コンポジット監督：张晨

3DCG監督：陶振宇

モーションキャプチャ監督：王越

音響制作：上海叽咔文化传播有限公司

音響監督：陈雨佳

音楽監督：朱瑞文

ボイスディレクター：杨梦露 辛悦

監督：张盈盈

製作：iQIYI KuaiKan

日本語版製作：KADOKAWA

【キャスト】

アタナシア：諸星すみれ

クロード：前野智昭

フィリックス：木村良平

ルーカス：岡本信彦

イゼキエル：梅田修一朗

ジェニット：石見舞菜香

リリアン：和氣あず未

ダイアナ：花澤香菜

アルィアス公爵：諏訪部順一

アナスタシウス：高橋英則

音楽

オープニングテーマ：「いいよ」Daoko

エンディングテーマ：「その瞳で」XAI

＜Daoko Profile＞

Daoko（ダヲコ）

1997年生まれ、東京都出身。

15歳のときにニコニコ動画へ投稿した楽曲が話題となり、2015年に『DAOKO』でメジャーデビュー。

以降、CMやアニメ主題歌の提供など幅広く活動を展開し、米津玄師との共作「打上花火」はYouTubeで6億回を超える再生数を記録。

音楽にとどまらず、小説執筆、ライブイベントの主催、絵画の個展開催、俳優としての出演など、多彩な表現活動を通じて国内外から高い評価を得ている。

2019年には個人事務所「てふてふ」を設立。ソロ活動と並行し、2023年からはバンド・QUBITとしての活動も開始。

2024年には約4年ぶりとなるアルバム『Slash-&-Burn』をリリースし、椎名林檎の7thアルバム収録曲「余裕の凱旋」への参加でも話題を呼んだ。

2025年にはGiga & TeddyLoid「アクト feat. Daoko」、ピーナッツくん「Tokyo Jumpers feat. Daoko」などのコラボレーションでも注目を集め、11月19日には最新デジタルEPのリリースを予定している。

© Beijing iQIYI Science & Technology Co., Ltd, KuaiKan World (Beijing) Technology Co., Ltd

関連リンク

TVアニメ『ある日、お姫様になってしまった件について』公式サイト

https://aruhime-anime.jp/

Daokoオフィシャルサイト

https://daoko.jp/