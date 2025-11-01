明日2日(日)は、太平洋側は晴れる所が多いですが、日本海側は曇りや雨の所が多いでしょう。3連休最終日の3日(月・祝)も天気は同じ傾向ですが、冷たい風が強まるため、晴れる所でも服装に注意が必要です。また、3日(月・祝)は上空に強い寒気が流れ込み、東日本の標高の高い所では積雪となるおそれがあります。

明日2日(日) 太平洋側は晴れ 日本海側は曇りや雨

今日1日(土)荒天をもたらした低気圧は、明日2日(日)はカムチャツカ半島付近に進むでしょう。しかし、別の2つの低気圧が、日本海と北日本付近をそれぞれ進むため、北海道や本州の日本海側、九州北部では曇りや雨の所が多い見込みです。一方、本州の太平洋側や九州北部、四国、南西諸島では、晴れる所が多く、お出かけ日和となるでしょう。





明日2日(日)朝の最低気温は、北日本では今日1日(土)の朝より低く、北海道では5℃以下で0℃を下回る所もある見込みです。東日本から西日本は、今朝と大きく変わらないでしょう。明日2日(日)の日中の最高気温は、北日本では今日1日(土)と同じかやや低いくらい。東日本から西日本、南西諸島は今日と同じくらいの所が多く、東京都心は21℃の予想で、日差しのもとではホッとできそうです。

3日(月・祝) 風が冷たいため服装注意

3日(月・祝)になると、日本付近は西高東低の気圧配置になる見込みです。日本海側ほど雨で、太平洋側ほど晴れる天気傾向は前日と変わりませんが、上空にこの時期としては強い寒気が流れ込むため、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。本州の日本海側を中心に天気急変のおそれがあり、落雷や激しい突風、ひょうにも注意が必要です。



また、等圧線の間隔が狭く、北よりの冷たい風が強まるため、日差しが少ない日本海側だけでなく、日差しが届く太平洋側でも服装に注意が必要です。最高気温は、東京都心は19℃、名古屋と大阪は17℃の予想で、昼間でも空気がヒンヤリ感じられるでしょう。3連休のお出かけを楽しまれる方は、風が防げる暖かい上着をお選びください。

3日(月・祝) 東日本の標高の高い所で積雪のおそれ

3日(月・祝)は、上空に強い寒気が流れ込むため、北日本だけでなく、東日本の山間部でも雪が降る所がある見込みです。群馬県や長野県などの標高の高い所では、雪が積もるおそれがあり、積雪や凍結による路面悪化に注意が必要です。峠道の運転を予定している方は、冬用タイヤに替えるなど、雪道対策を行ってください。3連休のため、遠出を計画している方もいらっしゃると思います。道路情報を事前に確認し、時間に余裕をもって出発するなど、慎重な運転を心がけてください。