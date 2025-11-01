阪神エースのメジャー移籍NO！

才木浩人（26）が今オフ、ポスティングによるメジャー移籍を希望していることについて、竹内球団本部副本部長は10月31日、「ポスティングは認めないと先方の代理人に伝えている」と容認しない考えを明かした。

須磨翔風高から2016年ドラフト3位で入団。高卒1年目から一軍デビューを果たした。右肘のトミー・ジョン手術を受け、22年に復帰。23年に8勝、24年に13勝、今季は12勝と着実に白星を積み重ねてきた。自分で移籍を選択できる海外FA権取得は早くても30年。5年も先である。さる球界関係者がこう言った。

「実働年数が3年と少ないことが球団の判断材料になったとみられます。藤川監督が現役時代、海外FA権を行使してメジャー挑戦したのが32歳と、全盛期を過ぎていた。だから、藤川監督は阪神の選手には、できるだけ若いうちに挑戦させてあげたい考えがあると聞きます。日本シリーズでソフトバンクに1勝4敗と完敗したからではないにせよ、藤川監督は才木の背中を押していたと言われていただけに、代理人まで決めていた才木サイドにとっては想定外の事態でしょう」

これは今季、40本塁打、102打点で2冠に輝いた主砲の佐藤輝明（26）の去就にもリンクする。来オフにもメジャーに挑戦する可能性が浮上しているが、同副本部長は「何も話はしていない」とし、来オフの才木との同時移籍には「それはゆゆしき問題。全く考えていない」と話したのだ。

「サトテル側は昨オフに来オフのポスティングによるメジャー挑戦の希望を球団に伝えたそうです。大きなモチベーションが今季の大活躍に繋がった。それが来オフも才木と同時に移籍を認めることはないと幹部が言った。確かに昨オフの巨人も、菅野と岡本の両輪を同時にメジャーには出せないことから、岡本が1年待った経緯がありますが……」（同）

仮に来オフ認められても、どちらか1人。先延ばしの可能性が高まった才木と佐藤輝のモチベーション低下が心配である。

ところで、日本シリーズにおける阪神の敗因は、「藤川監督の自滅」だったという声が上がっている。過度な情報統制がかえって自軍選手に負担をかけることになったというが…。いったい水面下では何が起きていたのか。

