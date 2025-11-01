まさに土壇場からの大覚醒である。

ソフトバンクの4勝1敗で幕を閉じた日本シリーズ。13打数5安打、3本塁打7打点の活躍でMVPに輝いたのが、主砲の山川穂高（33）だ。

2、3、4戦で本塁打を放っており、日本シリーズの3戦連続アーチは中西太（西鉄）やランディ・バース（阪神）、城島健司（ダイエー、現ソフトバンク）らそうそうたる顔ぶれと肩を並べる、史上6人目の快挙だ。

とはいえ、シーズン中は不振を極めた。リーグ2位の23本塁打とはいえ、打率.226。日本ハムとのCSファイナルでも、同.222と苦戦。日本シリーズ初戦はベンチスタートの屈辱を味わったものの、2戦目で3ランを含む5打数2安打5打点と大爆発し、“確変モード”に入った。

優勝会見では「アーリーワークで“これは打てる”と掴んだ。かかとの骨を意識した」と話していたが、具体的にどういうことなのか。

日刊ゲンダイの取材に山川はこう答えていた。

「重心をかかとに乗せました。それも意識して、より極端に（重心を）乗せたんです。これがめちゃくちゃハマった。かなり試行錯誤はしましたね。それで打ってみたら、これまでなかったくらいの飛距離が出た。試合でも2戦目にデュプランティエから初回、右中間に（二塁打を）打ったでしょ？ ホームランにはならなかったけど、それは別にいい。あの手応えがよかったんです」

山川が打ったのはカウント2−1からアウトコースに投じられた151キロの直球。鋭いスイングで右中間スタンド最上段に打球をぶち当てた。

野手の打撃分析や指導を担当する長谷川スキルコーチは「山川自身の日々の研究の賜物ですよ」と、こう続ける。

「今季の山川は我々コーチ陣から見ても、『何かが極端に悪い』ということはなかった。それでも本人の中ではしっくりくる部分がないまま、（ペナントレースが）終わったシーズンだった。それが日本シリーズ2戦目前の練習で、ようやくイメージ通りのスイングができるようになった。もともと、大きくスイングが崩れていたわけではありませんでしたからね。（感覚を掴んだことで）迷いがなくなり、対戦相手の投球に対する集中力や思い切りの良さなど、長所を発揮できるようになった」

試行錯誤の末、瀬戸際で掴んだ感覚。ホームランキングに4回輝いた大砲は、タダじゃ終わらなかった。

◇ ◇ ◇

