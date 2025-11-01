日本シリーズが行われているその裏で、巨人の秋季キャンプ2日目がGタウンなどで行われた。

オリ1位・麦谷祐介 暴力被害で高校転校も家族が支えた艱難辛苦 《もう無理》とSOSが来て…

巨人の今オフ最大の懸案事項は、本塁打王3度、打点王2度の主砲・岡本和真（29）のポスティングによるメジャー挑戦が認められ、とてつもなく大きな穴があくことだ。さる巨人OBがこう言った。

「FAで中日の柳やメジャー帰りの前田を補強のターゲットにしているといわれる一方、岡本の後継者問題は手つかずのまま。先週のドラフトでは、アマチュアナンバーワン野手といわれた立石（阪神1位）や長距離砲の佐々木（ソフトバンク1位）といった強打者の指名を避け、即戦力左腕の竹丸（鷺宮製作所）を1位で一本釣り。上位指名を投手で固めた。昨オフは阪神の大山にアタックして振られたが、今オフはFA市場にめぼしい野手がいない。現状は助っ人の補強で穴埋めするしかなさそうです」

そんな中、吉村編成本部長はキャンプ初日、「二軍の打撃コーチに大田泰示（35）が入ったんですけど、二軍は特に右の長距離砲が多く在籍するので、レベルを上げながらやってほしい」とブチ上げた。

前出のOBは「今年一軍でチャンスをもらった右打者のリチャード（26）や増田陸（25）はともかく、若手の右打者でポテンシャルの高さを感じたのは、昨年ドラ1の石塚裕惺（19）くらい」と言う。大田コーチはあの手この手で石塚を育てるしかないというわけだ。

石塚はプロ1年目の今季、二軍戦で打率.327、3本塁打、25打点をマーク。9月には一軍でプロ初安打を放った。高卒2年目に遊撃のレギュラーに定着した坂本と同じ道を歩んではいる。

球団の期待は大きいだけに、大田コーチは復帰1年目からハンパない重圧を背負うことになる。

◇ ◇ ◇

日刊ゲンダイで毎秋好評の「ドラフト家庭の事情」では、昨年はその石塚をピックアップ。石塚家はどのようにしてドラ1選手を育てたのか。父に話を聞くと包み隠さず語ってくれた。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。