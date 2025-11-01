◆ルヴァン杯決勝 柏１―３広島（１日・国立）

広島が柏を３―１で破り、２０２２年以来３年ぶり２度目のルヴァン杯優勝を果たした。

Ｊリーグ・野々村芳和チェアマンは試合後、報道陣に対応し、「Ｊリーグの中でも特徴的なチーム同士のゲームで、興味深く見ていた。広島の前から行く時のマンマークと、少し下がった時の立ち位置、ブロックが洗練されていて、完成度の高さを感じた。前半の１０分間でレイソルがいけそうな時に、はがして長いボールで（狙っていく）という時の、荒木選手のあの（はね返す）強さが、広島のゲームに持っていったのかな。（お互いに相手の）良さを出させないようにどう戦うかというところも含めて、攻撃と守備の面白さが詰まったゲームだった」と分析した。

また、今季のＪリーグ公式戦最多入場者数を更新する６万２４６６人が詰めかけたことに「これだけＪリーグの一つのゲームで盛り上がることができるというのを見られたのも、うれしかった。おそらく新しいお客さんも、多くいたと思う。そういう人たちにとっても見ていて面白かっただろうし、皆さんがつくってくれた（会場の）空気も、また来たいなと思ってもらえるようなものだったと思う。いい一日だったのではないか」と満足そうに振り返った。

広島が、２４年から新スタジアムのエディオンピースウイングを本拠地とし、クラブの売り上げは２３年の約４２億円から、２４年は約８０億円に激増した。ビッグクラブへの道を歩み始めている中でのタイトル獲得に、チェアマンは「どうやったら勝てるかは、もちろん現場の頑張りも必要だが、（クラブの規模など）いろんなものがないと。世界との競争も、国内もそうだが、そうやって、この１０年くらい、いろいろなところがクラブサイドの頑張りでタイトルを取ってきている。それは一つの結果としてポジティブかなと思う」と語った。