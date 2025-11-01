¡È¥Ò¥í¥¢¥«¡É¼ç¿Í¸øÌò¡¦»³²¼Âçµ±¡¡¥Ç¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¸¶ÅÀ¤ò¸«¼º¤ï¤Ê¤¤À¼Í¥¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¥¢¥Ë¥á¡Ø¼åÃî¥Ú¥À¥ë¡Ù¤Î¾®ÌîÅÄºäÆ»¤ä¡¢¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸± ²«¶â¤ÎÉ÷¡Ù¥Ê¥é¥ó¥Á¥ã¡¦¥®¥ë¥¬¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Ç¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¼Í¥¡¦»³²¼Âçµ±¤µ¤ó¡£»³²¼¤µ¤ó¤ÎÂåÉ½ºî¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢³¤³°¤Ç¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ê¤ÉÀ¤³¦Ãæ¤Ç¿Íµ¤¤ÎºîÉÊ¡¢¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡Ø¥Ò¥í¥¢¥«¡Ù¡Ë¤Ç¤¹¡£Âè1´ü¤ÎÊüÁ÷¤«¤éÌó9Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼ç¿Í¸ø¡¦ÎÐÃ«½Ðµ×¡Ê¥Ç¥¯¡Ë¤ò±é¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Êâ¤ß¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡È¥Ç¥¯¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¼Í¥¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¡È¥¢¥Ë¥á¡¦À¼Í¥¥ª¥¿¥¯¡É¤Î»ä¡¢°ËÆ£ÎË¤¬»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Ç¥¯¤Ï¡È¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¡Ö´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡×
¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¤Ï¡¢¡È¸ÄÀ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÄ¶¾ïÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤ÎÂ¸ºß¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¤³¦¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÎÐÃ«½Ðµ×¤¬Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¶¦¤ËºÇ¹â¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹Êª¸ì¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡Ø¥Ò¥í¥¢¥«¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£¤ÎÎ¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï¡©
¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤È¾¯¤·¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬º®Æ±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µîÇ¯¡¢¸¶ºî¤¬ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë·Á¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤ÎÊý¤â¡Öº£ÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤«¤é¤Í¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤òÄÉ¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Þ¤Ç±é¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç±é¤¸¤é¤ì¤ë¹¬Ê¡¤Î¤¦¤ì¤·¤µ¤È¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢¤³¤ì¤ÇËÜÅö¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ê¤ó¤À¡£¤ªÊÌ¤ì¤«¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¾¯¤·¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¥Ç¥¯¤Ï»³²¼¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¤«¡©
¤³¤ì¤³¤½¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ò¡¼¥í¡¼¤À¤·¡¢ÁêËÀ¤À¤·¡¢Í§Ã£¤À¤·¡¢Ê¬¿È¤À¤·¡¢ËÍ¤Î·ì¤À¤·¡Ä¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤ò¤â¤é¤¤¤¹¤®¤ÆÌ´¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡£º£¸å¤³¤¦¤¤¤¦½Ð²ñ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤â¤¦¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬»³²¼¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
Ëè²ó¡¢²¿¤«¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤ËÉâ¤«¤Ö¸ÀÍÕ¤Ã¤Æ¥Ç¥¯¤Î¸ÀÍÕ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÊÎã¤¨¤Ð¡Ë¡ØËÍ¤Ï·Ã¤Þ¤ì²á¤®¤Æ¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤â¼ÂºÝ¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê½Ð²ñ¤¤´Þ¤á¡¢ºîÉÊ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤â¤ª»Å»ö¤Î½Ð²ñ¤¤¤â¡¢¥¹¥Æ¥¤ÊÀèÇÚ¡¢Í§Ã£¡¢ËÜÅö¤ËÅö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ·Ã¤Þ¤ì¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤À¤±·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ê¤¤ã¤Ê¤Ã¤Æ»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¯¤Î¸ÀÍÕ¤¬ËÍ¤òËè²ó¡¢¸¶ÅÀ¤Ë°ú¤Ìá¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Õ¤È¤·¤¿»þ¤Ë¥»¥ê¥Õ¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤Æ°ú¤Ìá¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î´ñÀ×¤À¤·¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Ç¥¯¤Ï¥Ò¡¼¥í¡¼¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ì´¤À¤Ã¤¿À¼Í¥¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤â³Ú¤·¤¤¡×
»³²¼¤µ¤ó¤¬À¼¤ò»È¤¦¿¦¶È¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾®³ØÀ¸¤Îº¢¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¤Î¡Ø¥¢¥é¥¸¥ó¡Ù¤Ç¡¢»³»û¹¨°ì¤µ¤ó±é¤¸¤ë¥¸¡¼¥Ë¡¼¤ÎÀ¼¤ÎÉ½¸½¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Ì´¤À¤Ã¤¿À¼Í¥¤Î»Å»ö¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ø¥Ò¥í¥¢¥«¡Ù¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¶î¤±È´¤±¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¸¶ºî¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¦¤ì¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀè¤â¿ÍÀ¸¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊºîÉÊ¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È½Ð²ñ¤¦¥ï¥¯¥ï¥¯¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÌ¡²è¡¢¾®Àâ¤òÆÉ¤ó¤Ç±Ç²è¤ò¸«¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥ï¥¯¥ï¥¯¡£ËÜÅö¤Ë¾ï¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê³Ú¤·¤µ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ë½Ö´Ö¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£¸å¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼Í¥¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¥Ç¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¸¶ÅÀ¤ò¸«¼º¤ï¤Ê¤¤À¼Í¥¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¿Í¤Î¤È¤¤È¤«¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¡¢¤³¤Î»Ò¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¥¥ã¥é¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤â½Ð²ñ¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Ï¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤º¤Ã¤È¾¯Ç¯¤Î¿´¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¹¥¤¤ò¾ï¤ËÄÉµá¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤éº£¤³¤³¤Ç¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤½¤ì¤¾¤ì¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¹¥¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òËá¤¤¤ÆÆ²¡¹¤È¹¥¤¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤é¤º¤Ë¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¹¥¤¤Ã¤Æ´Ó¤¯¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»³²¼Âçµ±¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¥ë¡Û
9·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2012Ç¯¤ËÀ¼Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎÎÐÃ«½Ðµ×¤òÌó9Ç¯±é¤¸¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¡Ø¼åÃî¥Ú¥À¥ë¡Ù¤Î¾®ÌîÅÄºäÆ»¤ä¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸± ²«¶â¤ÎÉ÷¡Ù¥Ê¥é¥ó¥Á¥ã¡¦¥®¥ë¥¬¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ç¼çÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¡£ÂèÈ¬²óÀ¼Í¥¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç¿·¿ÍÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2021Ç¯¤è¤ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤â³«»Ï¡£
¡Ú¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ°ìÅúÎËÃÌ¡ª¡Ê¼èºà¸åµ¡Ë¡Û
¥Ò¥í¥¢¥«¤ÎÌ¥ÎÏ¡¦¿Íµ¤¤ä¥Ç¥¯¤Î¿ÍÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»³²¼¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤«¤éºîÉÊ¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿9Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»³»û¹¨°ì¤µ¤ó¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÏÃ¤¹»³²¼¤µ¤ó¤Ï¾¯Ç¯¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¡È¸¶ÅÀ¤ò¸«¼º¤ï¤Ê¤¤»Ñ¡É¤ò¸«¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£»³²¼¤µ¤ó¤È¥Ç¥¯¡¢¤½¤·¤ÆÃç´Ö¤¿¤Á¤Î´èÄ¥¤ê¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤¿»ä¤¿¤Á¥Õ¥¡¥ó¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´¶¤¸¼è¤ë¤Î¤«¡¢º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Êµ¤»ý¤Á¤È¾¯¤·¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£