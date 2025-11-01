人気ロックバンドの「氣志團」の綾小路翔（49）が1日放送のフジテレビ系「土曜はナニする！？」（土曜前8・30）にVTR出演。結成28年となったバンドメンバーとの現在の仲を明かす場面があった。

この日はプライベートで仲が良いというロックバンド「GLAY」のHISASHとともに仲良しの芸能人が日帰り2人旅をするロケ企画「日帰りぷらっとりっぷ」のコーナーに出演。栃木・宇都宮を2人で旅した。

両バンドともメンバー同士が仲が良いことで知られるが、HISASHIが「芸人さんの話を聞くと、“移動もバラバラで、新幹線もバラバラで”って。“そうなんだ”って。俺が新幹線とか4並びとかする。移動もだいたい一緒だから」と話した。

これに、綾小路は「僕らもまあまあそうだったんですけど、最近、僕に合わせるとみんな疲れちゃうんで」と苦笑。「メンバーともっと遊びたい」ともらした。

さらに「いまだにレコーディングは誰のパートの時でも全員います」と告白。これに、HISASHIは「歌入れも？マジで？」と驚き。

綾小路は「歌入れも全員います。ギターのダビングの日も全員いるし」と明かし、HISASHIは「なんで？めちゃくちゃ珍しいことよ、これ」とあ然としていた。