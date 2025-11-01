◇MLB ワールドシリーズ ドジャース3-1ブルージェイズ（日本時間1日、ロジャース・センター）

ドジャースの山本由伸投手がワールドシリーズ第6戦に先発登板。6回1失点の好投でポストシーズン4勝目をあげ、チームのピンチを救いました。降板後にはブレイク・スネル投手が山本投手と交わしたハグが話題になっています。

前回登板の第2戦は強力ブルージェイズ打線を9回1失点の完投勝利。ブリュワーズとのリーグ優勝決定シリーズに続いて2試合連続の完投勝利でした。

この日はドジャースが2勝3敗で負ければ連覇の夢がついえる大一番。山本投手は、2回以外はランナーを出す展開も6回1失点の力投でした。

6回を投げ終えると、一度ベンチ裏へ。再びベンチに戻りタブレットをみていましたが、そこへスネル投手が笑顔で近づき、山本投手へ話しかけます。2人は握手を交わし、スネル投手は何か言葉をかけながら長いハグ。好投を披露した山本投手を温かくねぎらいました。

山本投手はこのポストシーズンでスネル投手について聞かれ、「とにかくたくさんのことを教えてくれますし、試合の後、動画を見てしっかり振り返ってくれたり、日頃から小さなコミュニケーションから、たくさんしてくれるので、本当に心強い存在。本当にたくさん学んでます。僕にとってもすごく大きな存在だと思っています」と敬意。移動中にはチャーター機で横の席に座り、仲良くツーショット写真もあげられていました。

またスネル投手はリーグ優勝が決まったあとのシャンパンファイトで「I LOVE YAMA!」と叫ぶ様子も。2人の仲のよさが随所で表れていました。

この日のハグにSNS上では、「この2人尊い」「ドジャースの先発陣は本当に仲良し！」「2人の世界、誰も入り込めない」などの声が寄せられています。

ドジャースは山本投手の力投もあり、3-1で勝利。山本投手はポストシーズン4勝目となりました。チームは通算3勝3敗となり、第7戦を勝てばワールドシリーズ連覇となります。