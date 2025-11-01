『ウマ娘』声優・吉咲みゆ、所属事務所を退所「本日よりフリーランスとして活動して参ります」
『ウマ娘 プリティーダービー』のハッピーミーク役などで知られる声優の吉咲みゆが1日、自身のXを更新し、事務所を対処してフリーとして活動していくことを伝えた。
吉咲は、「いつも応援してくださっている皆様、関係者の皆様へご報告がございます。2025年10月31日をもちまして、ホーリーピークを退所いたしました」と報告。「デビュー以来、多くのご支援を賜りました事務所の皆様には心より感謝申し上げます」と感謝した。
続けて「本日よりフリーランスとして活動して参ります」と伝え「今後とも変わらぬご声援をいただけますと幸いです」と呼びかけた。
■報告全文
いつも応援してくださっている皆様、関係者の皆様へご報告がございます。
2025年10月31日をもちまして、ホーリーピークを退所いたしました。
デビュー以来、多くのご支援を賜りました事務所の皆様には心より感謝申し上げます。
本日よりフリーランスとして活動して参ります。
今後とも変わらぬご声援をいただけますと幸いです。
2025年11月1日
吉咲みゆ
