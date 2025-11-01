【リンツ】スノーマンがかわいすぎホリデーシーズン限定のショコラドリンクはチェックしなきゃ。
スイス発プレミアムチョコレートブランドのLindt（リンツ）は、2025年11月1日から「SNOWMAN ショコラドリンク」を全国のリンツ ショコラ ブティック&カフェで販売しています。
選べるスノーマンチョコレートで自分だけの一杯に
ホリデー限定の"リンドール スノーマン"から着想を得た、アールグレイが上品に香る「SNOWMAN ショコラドリンク」。
雪のように繊細なホワイトチョコレートと、アールグレイを加えたミルクチョコレートが織りなす、ほっと心ほどけるような味わいです。
ドリンクのトップには、愛らしいスノーマンチョコレートが飾られています。
10色の中から好きなマフラーの色を選べるので、「今日のラッキーカラー」や「お気に入りのテーマカラー」など、気分に合わせて楽しめそう。
カラーは、レッド／ブルー／ブラック／ホワイト／イエロー／パープル／ピンク／オレンジ／グリーン／ライトブルーの全10色です。
・ホットショコラドリンク
リンツの37%ミルクチョコレートに、香り高いアールグレイの茶葉をブレンド。一杯ずつ丁寧に仕立てることで、茶葉本来の豊かな香りと澄んだ甘さを堪能できます。
肌寒い季節にぴったりの、心まで温まるような一杯です。
・アイスショコラドリンク
なめらかなホワイトチョコレートムースと、アールグレイが香るミルクチョコレートの美しい二層仕立てのドリンクです。
愛らしいスノーマン、雪玉に見立てたクラッカン、艶やかなホワイトチョコレートソースが冬景色を表現。さらにドームリッドをかぶせると、カップの中に自分だけのスノードームが完成したような気分になれるのもポイントです。
価格は各898円。無くなり次第、販売を終了します。※価格は税込です。
東京バーゲンマニア編集部