【リンツ】スノーマンがかわいすぎホリデーシーズン限定のショコラドリンクはチェックしなきゃ。

スイス発プレミアムチョコレートブランドのLindt（リンツ）は、2025年11月1日から「SNOWMAN ショコラドリンク」を全国のリンツ ショコラ ブティック&カフェで販売しています。

選べるスノーマンチョコレートで自分だけの一杯に

ホリデー限定の"リンドール スノーマン"から着想を得た、アールグレイが上品に香る「SNOWMAN ショコラドリンク」。

雪のように繊細なホワイトチョコレートと、アールグレイを加えたミルクチョコレートが織りなす、ほっと心ほどけるような味わいです。

ドリンクのトップには、愛らしいスノーマンチョコレートが飾られています。

10色の中から好きなマフラーの色を選べるので、「今日のラッキーカラー」や「お気に入りのテーマカラー」など、気分に合わせて楽しめそう。

カラーは、レッド／ブルー／ブラック／ホワイト／イエロー／パープル／ピンク／オレンジ／グリーン／ライトブルーの全10色です。

・ホットショコラドリンク

リンツの37%ミルクチョコレートに、香り高いアールグレイの茶葉をブレンド。一杯ずつ丁寧に仕立てることで、茶葉本来の豊かな香りと澄んだ甘さを堪能できます。

肌寒い季節にぴったりの、心まで温まるような一杯です。

・アイスショコラドリンク

なめらかなホワイトチョコレートムースと、アールグレイが香るミルクチョコレートの美しい二層仕立てのドリンクです。

愛らしいスノーマン、雪玉に見立てたクラッカン、艶やかなホワイトチョコレートソースが冬景色を表現。さらにドームリッドをかぶせると、カップの中に自分だけのスノードームが完成したような気分になれるのもポイントです。

価格は各898円。無くなり次第、販売を終了します。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部