モスバーガーグッズが「一番くじ」に。モスチキンのクッションに、テリヤキバーガーのティッシュケース...集めたくなる可愛さ

ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ」の最新作として、2025年11月1日から「一番くじ モスバーガー 2」が登場しています。

ラストワン賞はモスバーガークロック

テリヤキバーガーやモスチキンなど、モスバーガーの商品をモチーフにした実用的でかわいい雑貨が景品に。最後のくじを引くと手に入るラストワン賞には、モスバーガーのフィギュアが付いたデジタル時計「モスバーガー クロック」が登場しています。

＜A賞 テリヤキバーガー ティッシュケース＞

レタスとパティの間からティッシュを引き出せる、ユニークなバーガー型ティッシュケースです。

＜B賞 モスチキン クッション＞

抱き心地抜群のサイズ感で、ふんわりとしたモスチキンの見た目を再現したクッションです。

＜C賞 マグカップ＆スプーンセット＞

ロゴ入りデザインがかわいい、日常使いにぴったりのマグとスプーンのセット。

＜D賞 サポートフィギュア＞

メモスタンドやペン立てなど、かわいらしいモスアイテムがデスクを楽しく彩ります。1回のくじで4種類のうち1つが当たります。

＜E賞 ジッパーバッグ＆フレークシールセット＞

小物整理にも便利なジッパーバッグと、デコレーションに使えるシールのセット。全5種の中から好きなデザインを選べます。

＜F賞 タオルコレクション＞

日常使いしやすいデザインのタオルシリーズです。全6種の中から好きなデザインを選べます。

＜G賞 ラバーコレクション＞

モスバーガーのアイテムをモチーフにしたかわいいラバーグッズは、全7種の中から好きなデザインを選べます。

＜ラストワン賞 モスバーガー クロック＞

最後の1個を引くと手に入る"ラストワン賞"は、モスバーガーのフィギュア付きデジタル時計。モスバーガー店舗のサウンドがアラームとして流れる、遊び心あふれる時計です。

価格は1回700円です。

一部モスバーガー店舗、ローソン、デイリーヤマザキ、その他コンビニエンスストア、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなどで販売されます。

店舗によって、取り扱いがない場合や発売時期が異なる場合があり、また、商品がなくなり次第終了です。

また、ラストワン賞の「モスバーガー クロック」が抽選で30人に当たるダブルチャンスキャンペーンも実施されます。

当選は1人につき1回までで、キャンペーン期間は26年2月末日までです。なお、期間は延長する場合があります。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部