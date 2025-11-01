雪見だいふくがパンケーキに！？パスコとのコラボ第3弾、ぷにぷに食感のパンはクセになるかも...
敷島製パンは、2025年11月1日から1か月限定で、ロッテ「雪見だいふく」とのコラボ商品「雪見だいふくみたいなパンケーキ」をスーパー・ドラッグストアで販売しています。
ひやあつアレンジでも楽しめる
Pascoとロッテ「雪見だいふく」との3度目のコラボ商品は、「雪見だいふくみたいなパンケーキ」。国産小麦100％のパンケーキ生地に求肥を合わせてぷにぷに食感を、バニラ風味のホイップクリームでコクのあるバニラアイスの味わいを再現した新感覚スイーツです。
関東、中部、関西、中国、四国、九州地区のスーパー・ドラッグストアで販売。オープン価格です。
「雪見だいふくみたいなパンケーキ」でひやあつスイーツが楽しめるアレンジも。
作り方は簡単。
まず「雪見だいふく」は常温で8分待つか、電子レンジで約8秒あたためます。
次に、「雪見だいふくみたいなパンケーキ」を、トースター（1000W）で2分あたためます。その際、アルミホイルを敷いて加熱してください。
最後に、あたためた「雪見だいふくみたいなパンケーキ」の上に「雪見だいふく」をのせれば完成です。
あたたかい「雪見だいふくみたいなパンケーキ」に冷たい「雪見だいふく」を重ねて、ひやあつスイーツが楽しめますよ。
電子レンジで加熱するときは必ずお皿に移し、ラップをかけずにあたためてください。
電子レンジやトースターの機種や状態によって加熱時間は異なります。
東京バーゲンマニア編集部