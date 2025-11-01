雪見だいふくがパンケーキに！？パスコとのコラボ第3弾、ぷにぷに食感のパンはクセになるかも...

敷島製パンは、2025年11月1日から1か月限定で、ロッテ「雪見だいふく」とのコラボ商品「雪見だいふくみたいなパンケーキ」をスーパー・ドラッグストアで販売しています。

ひやあつアレンジでも楽しめる

Pascoとロッテ「雪見だいふく」との3度目のコラボ商品は、「雪見だいふくみたいなパンケーキ」。国産小麦100％のパンケーキ生地に求肥を合わせてぷにぷに食感を、バニラ風味のホイップクリームでコクのあるバニラアイスの味わいを再現した新感覚スイーツです。

関東、中部、関西、中国、四国、九州地区のスーパー・ドラッグストアで販売。オープン価格です。

「雪見だいふくみたいなパンケーキ」でひやあつスイーツが楽しめるアレンジも。

作り方は簡単。

まず「雪見だいふく」は常温で8分待つか、電子レンジで約8秒あたためます。

次に、「雪見だいふくみたいなパンケーキ」を、トースター（1000W）で2分あたためます。その際、アルミホイルを敷いて加熱してください。

最後に、あたためた「雪見だいふくみたいなパンケーキ」の上に「雪見だいふく」をのせれば完成です。

あたたかい「雪見だいふくみたいなパンケーキ」に冷たい「雪見だいふく」を重ねて、ひやあつスイーツが楽しめますよ。

電子レンジで加熱するときは必ずお皿に移し、ラップをかけずにあたためてください。

電子レンジやトースターの機種や状態によって加熱時間は異なります。

東京バーゲンマニア編集部