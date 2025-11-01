Snow Manによるトラベルドキュメンタリー番組『旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -』（日本テレビ系）のエピソード10が、明日11月2日16時25分より放送される。

今回は、Snow Manの9人全員と“10番目のメンバー”としてAI風ロボ タビィが北海道を巡る旅をオンエア。大自然を堪能できる馬のテーマパークに再集結し、タビィとともに温泉宿へ。3台の車に分乗し、これまでの日本縦断旅を振り返る中、タビィの嘘で喧嘩が起こる一幕もあった。

旅の疲れを癒す温泉宿では、北海道ならではの豪華コース料理に大興奮。食後は、温泉でリラックスするチームと、地域ならではの体験を楽しむチームに分かれて、ホテル内で思い思いの時間を過ごし、部屋では完全オフモードに。そして、タビィが記録してきた9人それぞれが等身大の言葉で“想い”と“決意”を語る。

旅の最後は、9人横一列で北海道ラーメンを堪能。“また旅に出たくなる”という余韻を残すラストとなっている。

（文＝リアルサウンド編集部）