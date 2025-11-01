宮野真守が、11月8日に生放送される『オールナイトニッポン0(ZERO)』のパーソナリティを担当する。

宮野は『オールナイトニッポン』には数多くゲスト出演しているが、パーソナリティを務めるのは今回が初めて。当日は、宮野のキャラクターそのままに直球勝負のラジオを届ける予定だ。

メールテーマ『宮野決メル！』では、リスナーから募集した“迷っている人生における2択”や“些細な日常の○択”などに宮野が回答。そのほか、些細なオファーや個人的なオファーを募集するコーナー『宮野真守の無駄づかい！？』や、宮野がうっかり攻めすぎてしまった仕事や日常の場面をリスナーが想像して送るコーナー『宮野攻メル！』も予定されている。

また、17LIVEではスタジオの様子を映像でライブ配信。放送後には17LIVE限定のアフタートークの配信も行う。さらに本番組は、radikoのタイムフリー機能で放送1週間後まで聴くことができる。

・宮野真守 コメント

思春期にナイナイさんのオールナイトニッポンを聴いて育った宮野が、そんな憧れの場所で番組ができるなんて、光栄の至りです。僕を知らない人にも楽しんでもらえるような、ハッピーなラジオにできたらと思います！

