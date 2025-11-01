ジョイフルの人気メニューが手のひらサイズに　店舗限定のカプセルトイ第2弾が登場

ファミリーレストラン「ジョイフル」から、人気メニューをそのまま小さくしたカプセルトイ第二弾「ジョイフル ミニチュアマスコットコレクション VOL.2」が発売されました。価格は1回500円。10月28日より、カプセルトイ設置店舗限定で登場しています。

シリーズ第2弾となる今回のラインナップは「A.すき焼き鍋定食」「B.旨辛スープのキムチチゲ定食」「C.ねぎトロ丼」「D.ツインハンバーグ和食セットA」「E.シークレット（？？定食）」の全5種。いずれも実際のメニューを忠実に再現した、ファン垂涎の出来栄えとなっています。

同社によると、全種コンプリートして飾るだけでなく、実際に店舗で同じメニューを注文し一緒に撮影する楽しみ方もおすすめとのこと。推しメニューをデスクに並べるもよし、出先のジョイフルで記念撮影するもよし。それぞれのジョイフル愛がさらに広がりそうです。

販売は数量・店舗限定。全国の設置店舗はジョイフル公式サイトで公開されていますが、「見つけたら即挑戦」が安心でしょう。

「地域で一番安価で、一番身近なレストラン」を掲げてきたジョイフル。ミニチュアでもその身近さは健在です。おいしさをそのまま小さく閉じ込めたミニチュアフード、この機会にぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。

