Snow Manの日本縦断旅がついに完結！『旅するSnow Man』Episode10はメンバー全員で北の大地へ

日本テレビとディズニーがコラボレーションしたSnow Manのトラベルドキュメンタリー『旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -』（全10話）のEpisode10が、11月2日16時25分から日本テレビで放送される。

■Snow Manが北海道を巡る旅へ

今回放送のEpisode10では、Snow Manのメンバー9人全員、そして“0番目のメンバー”AI風ロボ「タビィ」が北の大地・北海道を巡る旅を届ける。

メンバー9人は、大自然を堪能できる馬のテーマパークに再集結し、タビィとともに温泉宿へ。

3台の車に分乗し、これまでの日本縦断旅を振り返るなか、タビィの嘘でまさかの喧嘩が勃発!?

そして旅の疲れを癒す温泉宿では、北海道ならではの豪華コース料理に大興奮。食後は、温泉でリラックスするチームと、地域ならではの体験を楽しむチームに分かれて、ホテル内で思い思いの時間を過ごし、部屋では完全オフモードに。

旅のラストは、9人横一列で北海道ラーメンを堪能する。

また、タビィが記録してきた9人それぞれが等身大の言葉で語る“想い”と“決意”も紹介される。

Snow Man9人全員で巡る北の大地。“また旅に出たくなる”そんな余韻を残すラストをお見逃しなく。

■番組情報

日本テレビ『旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -』Episode10

11/02（日）16:25～16:55

※Hulu、TVerなどで見逃し配信あり

