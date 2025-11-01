背負い心地と収納力の両立！洗練された【ザ ノースフェイス】のバックパックがAmazonで販売中！
アウトドアにも日常にも映える！万能タイプの【ザ ノースフェイス】のリュックがAmazonで販売中！
THE NORTH FACE定番人気商品のクラシカルなデザインを継承し、素材強度と機能面を充実させた、アウトドアでも日常でも使いやすい多機能なデイパック（リュック）。背骨のラインに合わせてクリアランスを保つスパインチャンネル構造で背骨への負担を軽減しつつ、エアメッシュとPEシートの立体構造により高い通気性を確保。ショルダーハーネスはフレックスベントテクノロジーを採用し、テクニカルパックで培った技術で仕上げている。
クラシカルな見た目に最新技術を融合し、通勤からアウトドアまで幅広く活躍する多機能リュックとなっている。
背骨の負担を軽減するスパインチャンネル構造とエアメッシュパッドで、長時間の使用でも快適な背負い心地を実現している。
15インチまで対応のPCスリーブやオーガナイザー付きのポケット、メッシュのボトルホルダーなど、充実の収納機能が備わっている。
環境に配慮したリサイクルナイロン素材を採用し、丈夫さとサステナビリティを両立した仕上がりとなっている。
