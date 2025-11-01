ÍÜÊì¤«¤é¤Î¼¹Ù¹¤Ê¡Ö²ÈÂ²Æâ¥¤¥¸¥á¡×³Ø¹»¤Ë¤â¤¤¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡ÄÀïÁè¡¢ÉÏË³¡¢¤¤¤¸¤á¤ËÂÑ¤¨Â³¤±¤¿92ºÐÁÄÊì¤Î¶¯¤µ¤È²áµî¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
Instagram¤ä¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ö¥í¥°¡Ö¤æ¤Ã¤Ú¤Î¤æ¤ëÌ¡²è¥Ö¥í¥°¡×¤Ç¡¢¼ÂÏÃ¥Ù¡¼¥¹¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤Ì¡²è¤òÉÁ¤¯Ì¡²è²È¤Î¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó(@yuppe2)¡£¥Ö¥í¥°¤Ï2021Ç¯¤Ë·î´Ö3000ËüPV¤òµÏ¿¤·¡¢¡Ö¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ö¥í¥° OF THE YEAR 2021¡×ºÇÍ¥½¨¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£Èà½÷¤¬2021Ç¯12·î¤«¤é¼¹É®¤·¤¿¡Ø¿Æ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿»ä¤¬ÆüËÜ°ì¹¬¤»¤Ê¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ¡Ù¤Ï´°·ë¤·¡¢ºÇ½ªÏÃ¤Ë¤Ï500·ï°Ê¾å¤ÎÇ®¤¤±þ±ç¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÌ¡²è¤Ï¡¢ÀïÁ°¤«¤éÀ¸¤¤ëÁÄÊì¡¦¥¥è¤µ¤ó(Ì¡²èÏ¢ºÜ»þ92ºÐ)¤ÎÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤Î¼ÂÂÎ¸³¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Â¹¤Ç¤¢¤ë¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¥è¤µ¤ó¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¡¢¡ÖÁÛÁü¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É²á¹ó¤ÊÊª¸ì¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿·Ð°Þ¤ä¡¢Ãø¼Ô¤Î»×¤¤¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
ËÜºî¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î³°½Ð¼«½Í´ü¤Ë²ÈÂ²¤Ç¤ªÃã¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ëºÝ¤Î¡ÖÆü¾ï²ñÏÃ¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÁÄÊì¤ÎÀÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¹¤±¤ÐÊ¹¤¯¤Û¤É¿¼¤¤ÏÃ¡×¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¤Î¹Í¤¨¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ø¤ª¤·¤ó¡Ù¤ÈÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«Ê¹¤¤¤¿¤é¡¢ÍÜ½÷¤À¤¬²ÈÂ²¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Êô¸ø¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê°·¤¤¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¿¤À·ì¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤´Ø·¸¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¾×·âÅª¤ÊÆâÍÆ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¡×¤ÊÁÄÊì¤¬±£¤·¤¿¡È²ÈÄíÆâ¤¤¤¸¤á¡É¤Î²áµî
¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤Ä¤é¤¤²áµî¤òÈù¿Ð¤â´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤Î¤Ç¾×·â¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¶¯¤¤¿Í¡£µ¤¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Àº¿ÀÌÌ¤Ç¶¯¤¤¿Í¤Ç¤¹¡£µã¤¤¤¿¤ê¡¢ÅÜ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤³¤í¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¤È¤Æ¤âÏ¯¤é¤«¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÆ¯¤¼Ô¤Ç¤¹¡£92ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÌÔ½ë¤À¤Ã¤¿²Æ¤Ë¤âÈª¤Ë½Ð¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÁÄÊì¤Î¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê°ìÌÌ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
²áµî¤Ë¤Ï¥ê¥ó¥´¤ÎÌÚ¤ËÅÐ¤Ã¤ÆÍî²¼¤·¹üÀÞ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÏÂ¤Î»Ø¤Ç¤ª¼ê¶Ì¤òÅ¦¤ó¤ÇÆ°¤«¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÀºÎÏÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ÉÂ±¡¤ÎÊý¤â¶Ã¤¯¤°¤é¤¤¤Î²óÉüÎÏ¤Ç´°¼£¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¿ÍÀ¸·Ð¸³¤òÈù¿Ð¤â´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢Ì¡²èÆâ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿Æ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿²áµî¡×¤ä¡Ö²ÈÄíÆâ¤¤¤¸¤á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÁÔÀä¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤Ï¡¢Ê°¤ê¤ò´¶¤¸¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
