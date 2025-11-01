清 竜人25、再結成後最初で最後となるアルバム発売決定！ラストライブの映像も全曲収録

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

先日、年内での活動休止を発表した清 竜人25が、再結成後最初で最後となるアルバム（タイトル未定）を2026年3月25日に発売することが決定した。

■アルバムには新体制で発表した楽曲に加え、新曲も収録

CDには新体制で発表した楽曲に加えて新曲1曲を収録予定。その他、4月30日に配信限定でリリースされた東京・草月ホールで行われたアコースティックライブや、2025年11月に開催される清 竜人25として初めての試みとなるバンドセットを携えた『KIYOSHI RYUJIN25 THE BAND LIVE』の音源が収録される。

また、Blu-rayには12月21日にKT Zepp Yokohamaにて開催予定のラストライブ『KIYOSHI RYUJIN25 GOOD BYE LIVE』のライブ映像を全編収録する他、2024年の再結成後にリリースされた楽曲のMVをすべて収録。11月開催の『KIYOSHI RYUJIN25 THE BAND LIVE』から『KIYOSHI RYUJIN25 GOOD BYE LIVE』までの裏側を収録したビハインドザシーンも収めれ、清 竜人25の集大成となる一枚となる。

なお、11月3日に神奈川・KT Zepp Yokohamaで行われる『KIYOSHI RYUJIN25 THE BAND LIVE in YOKOHAMA』から本作の予約が受付開始。

会場予約限定特典として、メンバーサイン入りKR25ジャージ（A賞）や、サイン入りツアーTシャツ（B賞）が抽選で当たる。

また、会場で予約した人全員に参加賞としてメンバー1名のサイン入りランダムアザージャケットがプレゼントされる。

■リリース情報

2026.03.05 ON SALE

ALBUM『タイトル未定』

