この記事をまとめると ■トヨタのル・マンマシン「TS020」はかつてWECで大暴れし現在でも人気が高い ■1999年のル・マンでは日本人クルーとともに2位に入る奮闘を見せた ■F1参戦前夜のTTEが挑んだル・マン・プロジェクトの歴史を遡る

世界耐久でも頂点を争い続けたトヨタ

2025年シーズンのモータースポーツもいよいよ大詰め。いうまでもなく世界選手権がかけられたF1、WEC、WRCの3シリーズがモーターレーシングの頂点に位置するわけだが、振り返ると1980年代から日本車（日本メーカー）の台頭が著しくなってきた。

この3シリーズ、本来の冠タイトルの意義は、F1がドライバー、WECとWRCが製造メーカーにあった。もちろん、F1にはコンストラクター、WECにはドライバー、WRCにはドライバー／ナビゲーターの世界タイトルもかけられているが、本来的には先に触れたようにF1はドライバー世界一決定戦、WECとWRCは製造メーカー世界一決定戦として歴史的に推移してきたのだ。

このなかで、製造メーカーの技術力が問われるのがWECとWRCで、この両カテゴリーで輝かしい戦績を残してきた日本メーカーがある。トヨタである。トヨタは、WEC（正確にいえばスポーツカーによる世界選手権で開始は1953年。1993年でいったん中止になるが2012年に再開）とWRC（1973年から開始）で活躍。WECはハイブリッド時代となった2012年から昨2024年の間に7度、WRCは8度の世界タイトルを獲得している。歴史的に見ても、押しも押されもせぬ世界最強のメーカーのひとつ、と断言できる存在だ。

また、スポーツカー耐久レースでは、世界最高峰に位置づけられるル・マン24時間で2018年から2022年まで5連覇。圧倒的な強さを見せていた。そのル・マン24時間に今年はトヨタのル・マン参戦40周年（初回は1985年、トムス85C-L）にあたる年として、GR010の1台を1998年に参戦したTS020の赤／白でカラーリング。当時を知るレースファン、ル・マン・ファンにとって、思い出深い出で立ちでの登場となった。

このTS020、1999年には日本人クルー（片山右京、鈴木利男、土屋圭市）が最終盤までBMW V12 LMRと激しく争い、惜しくも僅差の2位でゴールした経緯をもっている。ちなみにこのTS020、どう見てもレーシングプロトタイプそのものなのだが、当時のカテゴリーではLM GT1で、TS020の正式名称もTS020 GT-oneだった。

高い戦闘力を誇ったが優勝には至らなかった

TS020は、TTE（トヨタ・チーム・ヨーロッパ）のプロジェクトとして誕生した車両だった。もともとTTEはトヨタWRC活動の拠点だったが、不祥事によって1996年と1997年のWRC参戦を手控える事態となっていた。この休止期間を利用してル・マンへの参戦企画が検討された。このTTE、じつはこの時すでに新規にF1のプロジェクトも決まっていたのだが、着手するまでにまだ時間があり、いわゆるエアポケットの期間を利用してル・マン・プロジェクトを立ち上げていた。

シャシーの設計は、初期型プジョー905の設計でも知られるアンドレ・デ・コルタンツが担当。カーボン／アルミハニカムモノコック構造を採用。エンジンはグループCカー用の3.6リッターV8ターボのR36Vをトヨタ東富士がTS020用に再開発。東富士が本腰を入れて開発作業を行ったことで、R36Vは当時のレギュレーションに沿った要求性能を満たすエンジンとしてリニューアルされ、見事なパフォーマンスを発揮した。

わずか2シーズン、しかもル・マンだけの参戦だったが、密度の高い車両開発を行い、参戦体制も充実させたことで、1999年のル・マンでは2位に食い込んだ。このレースは、終盤バーストでタイヤ交換を強いられるまでBMWの背後を脅かし、十分以上に戦闘力の高さを発揮していた。

TS020は、トヨタのル・マン・カーとしては85C/86C系、88C-V〜90C-V系、TS010に次ぐ第4世代にあたるマシンで、トヨタ車としての2位入賞は1994年のSARD94C-V-に続く2度目。1994年もあとひと息で優勝できる状態だっただけに、TS020に対するファンの期待、そして優勝を逃した落胆は大きかった。