明日放送『ザ！鉄腕！DASH!!』はDASH村25年目の米作り、秋の収穫祭SP！「粒ぞろいイイじゃん」「1粒1粒が大きい」

11月2日放送の日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH!!』は、DASH村、秋の収穫祭SP。待ちに待った稲刈りに、城島茂、松岡昌宏、森本慎太郎（SixTONES）、藤原丈一郎（なにわ男子）が集結する。今年の新米の出来やいかに!?

■25回目の稲刈り

9月中旬、25回目の稲刈りを迎えた福島県大玉村に、城島、松岡、森本、藤原が集結。今年28歳の森本に松岡は「おまえが3歳のときからやってんだよな」と、積み重ねた年月に思いをはせながら、さっそく稲をチェック。「粒ぞろいイイじゃん」「1粒1粒が大きい」と、酷暑に見舞われながらもなかなかの出来栄えに一同ひと安心。

おなじみのDASHオリジナル品種“新男米”は、森本がブラッド･ピットにプレゼントしたことであらたに“ブラピ米”の愛称をつけていたが、松岡は「もうブラピ米じゃないらしいよ。変わったらしいよ」とコメント。なんとさらなる大物が“新男米”を手にしたといい、その名前に一同「えぇぇ！」と大感激する。

そんな世界の大スターも食べているDASHのお米。福島の仲間たちも応援に駆け付け、いざ25年目の稲刈りがスタート。

「ついに来たね～！」と、ベテラン城島も鎌を持つ手に力が入り、稲刈り3度目の藤原も慣れた手つきでサクサク収穫。松岡は待望のもち米“ヒメノモチ”の成長に目を細めながら、先輩との思い出トークを披露する。

■藤原丈一郎の手作りかまどにトラブル発生

そうして2時間弱で5枚すべての田んぼを刈り終え、束ねた稲を天日干しすること4週間、脱穀から精米まですべて自分たちの手で行い、あとは炊くだけ。

今年は藤原が「自分たちで作ったかまどで新米を炊きたい」と、ひとりでかまどを手作り。自ら掘った土を亀の形にデザインした、その名も“かめど”が完成する。ところが「ちょっと待て！」「無理じゃん！」とまさかのトラブル発生。

無事に炊けることを祈って、他のメンバーは福島の仲間たちと宴の準備。松岡はみんなが楽しみにしている特製豚汁を丁寧に仕込み、森本は秘密の料理でギネス記録に挑戦する。

今年もいろいろあった米作り。最後に笑って締めくくれるか。その全貌は11月2日19時からの放送で。

■番組情報

日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH!!』

11/02（日）19:00～19:58

出演者 ：城島茂、松岡昌宏、森本慎太郎（SixTONES）、藤原丈一郎（なにわ男子）

