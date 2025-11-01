ドジャースの大谷翔平投手は1日（日本時間2日）、敵地ロジャースセンターでのブルージェイズ戦に出場予定。相手先発は、メジャー18年目のマックス・シャーザー投手。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』より、過去の対戦成績などを振り返る。

■今季は5打数4安打と攻略

相手先発は、41歳のベテラン右腕シャーザー。2010年から23年まで（20年の短縮シーズン除く）12年連続で二桁勝利を記録するなど、ここまでメジャー通算221勝を誇るレジェンド。キャリア4回目のワールドシリーズに出場し、自身3回目の世界一へ第7戦のマウンドに立つ。

球種割合は、キャリアを通して速球中心の配球。今季は平均93.6マイル（約150.6キロ）のフォーシームが投球全体の48.5％を占める。スライダー23.7％、チェンジアップ14.0％、カーブ11.9％に加え、稀にカットボールも織り交ぜる。10年以上に渡って5球種を駆使して打者を圧倒してきた。

大谷はシャーザーと通算8打席対戦し、8打数4安打と好相性。とりわけ今季は5打数4安打と攻略、前回の対決では内角高めフォーシームを右翼スタンドへ運んでいる。いよいよ迎えたワールドシリーズ最終決戦、球団史上初の連覇達成なるか。

■試合情報

ドジャースvs.ブルージェイズ

試合開始：日本時間11月2日（日）9時00分

中継情報：NHKBS1／サブ102ch、MLB.tv、SPOTVNOW、Amazonプライムビデオ、J Sports3（録画）