「いいとこ取りアウター」→【ROPÉ PICNIC】で発見！ 秋冬の一軍♡「優秀ジャコット」

即戦力になり、オンにもオフにも使えるアウターが欲しい……。それなら、ジャケットとコートのいいとこ取りが魅力のジャコットがおすすめ。テーラードカラーできちんと見えしつつ、ゆったりとしたシルエットでカジュアルにも着こなせそうです。トレンド感も大人っぽさも備わった【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】のジャコットで、ワンランク上のコーデに仕上げてみて。

上品に秋冬ムードをまとえるツイード調ジャコット

【ROPÉ PICNIC】「ネップツイードテーラードジャコット」\13,200（税込）

ツイード調の上品な素材が、秋冬ムードを加速させるジャコット。スタッフのwancyanさんによると「本格的な冬コートの前に羽織りやすい軽いアウター」とのこと。テーラードカラーできちんと見えするので、通勤コーデにもマッチしそうです。カラーはダークブラウンとブラックのシックな2色をラインナップ。

きれいめにもカジュアルにも合わせやすいシャギージャコット

【ROPÉ PICNIC】「シャギーテーラードジャコット」\13,200（税込）

ふんわりとしたシャギー素材があたたかみのあるテーラードジャコット。きちんと感がありながら、ゆとりのあるシルエットで抜け感をプラス。きれいめにもカジュアルにも合わせやすい一着です。スタッフのnozomiさんのように赤トップスを差し色にすれば、シックになりがちなモノトーンコーデも華やかに。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

