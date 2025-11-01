◇MLBワールドシリーズ第6戦 ドジャース3-1ブルージェイズ(日本時間1日、ロジャース・センター)

ドジャースのミゲル・ロハス選手が試合を収めたダブルプレーの場面を振り返りました。

ドジャースはブルージェイズに王手をかけられ迎えた第6戦で、9回を2点リードで迎えます。しかし回またぎでの起用となった佐々木朗希投手が無死2、3塁のピンチ。代わってマウンドにあがったタイラー・グラスノー投手が内野フライで1アウトとすると、続く打席でダブルプレーとし、勝利しました。このダブルプレーの場面では、キケ・ヘルナンデス選手がレフトライナーを捕球すると、すぐさま2塁に送球。ベースカバーに入ったミゲル・ロハス選手がワンバウンドの難しいボールを転倒しながらつかみ、飛び出していた走者をアウトとしました。

この場面についてロハス選手は「まさに壮絶な結末だった」とコメント。続けて「グラスノーがマウンドに上がったときも、 絶対に抑えてくれるという自信があった。試合終盤で、グラスノーの後ろを守ることがあまりないので、下がって守るべきかなど話し合ったが、最終的には『彼が三振を取る』と信じていた。キケの反応も素晴らしかった。打球が折れたバットによるものだと瞬時に見抜き、しっかり前に詰めた。二塁へ送球した瞬間、『このボールは絶対に止める』と思っていた」とこのプレーでの判断について明かします。

さらにプレッシャーのかかる場面でもミスなく冷静にプレーできている要因については「何とはハッキリとは言えないけれど、経験が大きいと思う。そしてみんな『自分が決めてやる』と思っている。今のチームは、守備でも打撃でも全員が『自分のところにチャンスが来てほしい』と思っていて、 その姿勢こそが今の結果につながっていると思う」と語りました。