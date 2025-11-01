IMP.の基俊介が出演するRKB毎日放送「タダイマ！」の人気企画「IMP.基くんとバズーさんの福岡旅 in佐賀県武雄市【前編】」が放送された。

基と妖精・バズーさんが、福岡県や佐賀県の魅力を再発見する本企画。開始1周年という記念すべき旅の舞台に選ばれたのは、基にとって2回目となる佐賀県。1300年の歴史を持つ武雄温泉がシンボルの武雄市を巡った。

旅の始まりは、武雄が誇るパワースポット、武雄神社。町を見下ろす高台に位置し、健康長寿や縁結びにご利益があると言われる。ここで基が圧倒されたのは、樹齢3000年以上、高さ30メートルを誇るご神木、武雄の大楠。その神々しいまでの存在感に、持ち前の知的好奇心を刺激された基は「パワーえぐい…！」「このご神木だけ次元が違うね」と、その壮大な歴史の重みに深く感動を覚える。

しかしここで、まさかのハプニングが発生！なんと御朱印帳を忘れるという事態が発覚したのだ。実は、御朱印帳は基のロケに欠かせない必須アイテム。ロケのたびに必ず持参し、訪れたエリアの御朱印を集めることを楽しみにしているのだ。朝、飛行機の中で気づいたという基に、バズーさんからはお叱りの言葉が飛び出すが、気を取り直し、古来から伝わるという占いにチャレンジ。矢を輪に通すという難易度の高い占いだが、5回目でようやく成功！結果はなんと大吉で「こういうことなんですよ」とどや顔で喜びを爆発させた。

その強運を手に次に向かったのは、大人も子供も楽しめる武雄のバズリスポット「宇宙科学館 ゆめぎんが」。重りがついた自転車でロープを渡り、宇宙旅行気分を体験できるアトラクション「スペースサイクリング」などに挑戦した。

持ち前の知性で歴史や科学を解説し、鋭いツッコミで笑いを生み、MCとして場を回す。どこまでも明るく、素直に楽しむ基の姿と、バズーさんとのテンポの良い掛け合いは、武雄市の歴史と科学の魅力を視聴者に余すところなく届けてくれる。