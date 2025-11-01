【トロント（カナダ）＝平沢祐】米大リーグは１０月３１日、ワールドシリーズ（ＷＳ、７回戦制）第６戦が行われ、大谷、山本、佐々木が所属するドジャース（ナ・リーグ）は３―１でブルージェイズ（ア・リーグ）を退け、３勝３敗とした。

先発の山本が６回５安打１失点で勝ち投手となった。１番指名打者で出た大谷は３打数１安打、佐々木は３番手で登板して１回０／３を無失点。ＷＳで、同一チームから日本人選手３人が同じ試合に出場したのは初めてだった。

「調子は良かった」

２点リードの九回。ドジャースは一死二、三塁のピンチで、左翼への浅い飛球を走りながらつかんだＥ・エルナンデスが素早く二塁へ送球した。難しいバウンドの球を、飛び出していた走者が戻るよりわずかに早くロハスが好捕。併殺が完成して逃げ切った。ベンチから見守っていた佐々木は、「助かった」と胸をなで下ろした。

佐々木は八回、マウンドに上がった。「調子自体は良かった」。ブルージェイズを応援する歓声がスタジアムに渦巻く中、勢いよく腕を振る。安打と四球で得点圏に走者を背負っても慌てず、後続は遊邪飛と二ゴロに仕留めてしのいだ。イニングをまたいだ九回は死球と二塁打でピンチを招いて無念の降板。ここは味方が一丸となってリードを守ってくれた。

救援として奮闘するメジャー１年目のポストシーズンは、自身がチームを救う試合もあれば、仲間に助けられる日もある。支え合いながらＷＳ連覇を目指して戦う１年も、残り１試合。「明日最後なんで、出し切りたい」と誓った。（平沢祐）