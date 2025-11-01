巨人は１日、ジャイアンツタウンで行われている秋季キャンプの第１クール最終日を迎えた。阿部慎之助監督（４６）はブルペンでフェニックスリーグから先発に挑戦している泉圭輔投手（２８）の投球に熱視線を送っていた。

時折、泉にアドバイスを送りながら、２０２球の投げ込みを見守った阿部監督。「泉の場合、ボールになると全部低いところに行っちゃう。そこだと誰も振ってくれない。高めに行ったら空振りするかもしれないし、ファウルを取れるかもしれない。そういうデータが出ている」とアドバイスの内容を明かした。

先発転向を志願した泉については「先発にちょっとチャレンジしてみようと。ずっと中（リリーフ）でやっていたし、こうやって球数も２００球を放れるんだから」と期待。先発の駒不足が懸案となる中で「チャンスありそうな選手はチャレンジしてほしいというのはある」と話した。

１０月２９日のキャンプ初日にもブルペンで１７５球を投げた泉は「意外と投げられるんだなと思った」と笑顔だ。

新人だったソフトバンク時代の１９年に先発登板が１試合あるが、以降はリリーフ専門。それでも「来年ダメだったら契約もないと思う。あと１年しかないという覚悟を持った上で、来年ダメならクビぐらいで先発をやってやろうという感じ」と背水で臨む来季への決意を語っていた。