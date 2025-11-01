〈毎週月曜深夜２時50分～放送中〉放送開始から25年目を迎えた「プレミアMelodiX!」が“完全初披露の新曲”をお届けする新たな企画をスタート！記念すべき第1回はsumikaが登場！新曲「Beatnik -Horse-」を初披露！

テレ東にて、毎週月曜深夜2時50分より放送中の南海キャンディーズがMCを務める音楽番組「プレミアMelodiX!」。今年放送25年目に突入！そこで、新企画「テレ東で新曲を聴きませんか？」をスタートすることになりました！

「誰もが知る名曲は、初めは誰も知らない新曲だった」をコンセプトに“完全初公開の新曲”をお届けする新企画！さらに、新曲にまつわる内容やファンの方々が喜ぶアーティストの最新エピソードなど様々なテーマのトークブロックや、ライブやフェス会場で、新曲に関する内容をファンの皆さんにインタビュー。その様子をアーティストご本人にも見ていただき、ファンの皆さんを特設ステージにご招待し、目の前でアーティストが新曲をパフォーマンス！アーティストとファンの絆を感じられる、感動のステージを演出します。

記念すべき第1回のアーティストは「プレミアMelodiX!」の出演は9年ぶり、結成13年目となるsumikaが登場！新曲「Beatnik -Horse-」を披露していただきます！ライブやテレビ、ラジオでも解禁したことがない完全初公開となる超貴重な新曲を是非お見逃しなく！新曲に加え、「運命」、「Starting Over」も披露！熱気あふれるライブパフォーマンスをお見逃しなく！放送は11月3日(月)深夜2時50分～。リアタイが難しい方は是非 TVer でご覧ください。

(TVer 番組ページ：https://tver.jp/series/sr1xfgsoox)

さらに！収録にご参加いただいたあなたが

“宣伝部員”として活躍する新たな取り組みもスタート！

ステージ上でのライブパフォーマンスやトークの様子、番組の告知コメントなどをファンの皆さんご自身のスマホで自由に撮影していただき、その動画をあなたのSNSで発信していただきます。ファンならではの視点だからこそ見つけられる素敵な瞬間を、世界中に広めてください！

≪番組概要≫

【タイトル】 プレミア MelodiX!

【放送日時】 毎週月曜日 深夜2時50分～

【放送局】 テレビ東京

【MC】 南海キャンディーズ(山里亮太、山崎静代)

【11/3 出演アーティスト】 sumika

【配信】

広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

TVer：https://tver.jp/series/sr1xfgsoox

テレ東 HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/melodix_premium/

【番組 HP】

https://www.tv-tokyo.co.jp/melodix_premium/

