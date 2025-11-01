2PMオク・テギョン、結婚を発表「長い間、僕を理解し信じてくれた」直筆手紙で報告
【モデルプレス＝2025/11/01】2PM（トゥーピーエム）のオク・テギョンが11月1日、自身のInstagramにて結婚を発表した。
【写真】2PMオク・テギョン、直筆で結婚報告
直筆の手紙を公開したテギョンは、「長い間、僕を理解し信じてくれた1人の人と人生を共に歩むことを約束しました。お互いのそばで、揺るぎない存在となり、これからの人生を共に歩んでいこうと思います」と報告。「これまで僕と共にしてくださった全ての方々に、心から感謝の気持ちを伝えたいです。皆さんの愛と応援があったからこそ、ここまで来ることができました」と周囲への感謝を伝えた。
続けて「今後も、2PMメンバーとして、また俳優として、そして何より皆さんのテギョンとして、その愛と信頼に応えられるよう最善を尽くします」と記している。
テギョンは、1988年12月27日生まれ、韓国出身。2008年に2PMのメインラッパーとしてデビューし、現在は俳優としても国際的に活躍。日本では、2011年にフジテレビ系ドラマ「僕とスターの99日」に出演。近年では、映画「グランメゾン・パリ」（2024年）で日本映画に初出演を果たし、さらにNetflixシリーズ「ソウルメイト」では磯村勇斗とW主演を務めるなど、日韓を股にかけた活動で注目を集めている。（modelpress編集部）
◆オク・テギョン、結婚を発表
