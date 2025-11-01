藤本美貴「チェンソーマンチームとバニーチーム」家族でのコスプレショット公開「再現度高い」「庄司さん筋肉すごい」の声
【モデルプレス＝2025/11/01】タレントの藤本美貴が10月31日、自身のInstagramを更新。ハロウィンコスプレをした家族写真を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】3児の母・元モー娘。「幸せ伝わる」一家でのコスプレショット
藤本は「ハッピーハロウィン 我が家はチェンソーマンチームとバニーチームでした」「これも素敵な家族の思い出」とコメントし、家族写真を公開。藤本は赤毛のかつらを被り、人気作「チェンソーマン」（集英社）のマキマを再現し、長男はデンジのコスプレ、夫でお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春はサメの魔人ビームで見事な肉体を披露した。“バニーチーム”の長女と次女は、おそろいのウサ耳とワンピースでポーズを決めている。
この投稿には「なんて可愛い家族」「庄司さん筋肉すごい」「再現度高い」「幸せ伝わる」「この一体感、理想の家族すぎる」「楽しみ方が本気でいい」「ほっこり」といったコメントが寄せられている。
庄司と藤本は2009年に結婚。2012年に長男、2015年に長女、2020年に次女が誕生した。（modelpress編集部）
