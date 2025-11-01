お笑い芸人・はるかぜに告ぐ（花妃・とんず）が、パーソナリティーをつとめるラジオ番組のオンエア中にアンケートを実施。X（旧：Twitter）のアンケート機能で、100万円もらったら「パーッと使う派」か「貯金派」のどちらかを調査した。

「100万円を使いまくってみたいという野望がある」と話すのは、花妃。気持ちは“パーッと使う派”ではあるものの、「いざもらったら、3万ぐらいしか使われへんかも」と、使い道が思いつかない様子だった。

とんずも、「普段から金を使ってない人間は、100万円をどう使っていいかがあんまわからん」と共感。「プチぜいたくみたいなことやとやりたいことがあんねんけど、それでも、普段500円のごま油が1000円になるだけや。“金を使う”という才能がないと難しい」と分析した。

さらに、「景気よく使っているところを周りに見られると、『お金を貸してほしい』と頼まれそう」ともコメント。これらの考えから、「私は貯金します。パーッと使ったら、生姜猫（同期の芸人）に半分以上もっていかれるから」という言葉とともに“貯金派”を選んだ。

アンケート結果は、82票の票の回答があり、「パーッと使う派」が48パーセント、「貯金派」が52パーセントで、「貯金派」がわずかに多数派となった。

パーッと使う派はお金の使い道が決まっている人が多いようで、以下のようなコメントが寄せられた。



「ボートレースで増やしたいですね。100倍のオッズに1万円賭けてみたいです」



「50万円は親がやりたいことに、50万円は自分の叶えたいことリスト達成に使います」



「通帳に入れたら引き落としとかで知らん間になくなっちゃいそうやから、100万円やったら使ってみよかな」



「シャウエッセン100万円分買う。豪遊する派」



「100万円なら家族で豪華旅行して使いまーす！」

対する貯金派からは、このような意見が集まった。



「100万円貯めるのには相当時間がかかるけど、使うと意外とあっという間じゃないかと思います。普段乗らないタクシーに乗るとか、外食が増えるとか、衝動買いが増えるとかで。なので貯めたいです」



「貯金は正義」



「貯金します！ が、何に使う？ と聞かれたら陶芸の窯を買います！」

ほかに、「半分貯金、半分散財が1番理想」という中間の意見もみられた。

はるかぜに告ぐの2人も「美容にお金をかけてみたい」など、どう使うのが理想かで盛り上がっていたが、「まあ、100万円なんて用意されはしないんですけどね。残念ながら、ないです。皆さん100万円もらった気になってはしゃがないように」というとんずの言葉をきっかけに、現実に立ち戻った。

お笑い芸人・はるかぜに告ぐ（とんず・花妃）

※ラジオ関西『Clip火曜日』2025年10月14日放送回より