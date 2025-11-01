日本テレビの河出奈都美アナウンサーが10月31日、自身のインスタグラムを更新。2年ぶりにアニメ「リコリス・リコイル」の人気キャラクター錦木千束のコスプレを披露した。



【写真】ガチ！「リコリコ」錦木千束のコスプレ

「2年ぶりの千束コスプレ!」と投稿。「ハロウィーンということで、リコリス・リコイルの錦木千束(にしきぎちさと)のコスプレを再びやらせていただきました」と記し、「初めてスタジオで撮ってみましたが、とっても楽しかった！」と撮影を振り返った。



「Xのアンケートで1番票が集まった、作中に登場する、ハロウィーンバージョンの千束」とつづり、悪魔に扮した肩出し衣装で、うれしそうにポーズを決める写真を掲載。「イベント用のキャラクターとは別に用意したので大変でしたが」と明かし、「なんとかハロウィーンに間に合ってよかったです…笑」とした。



最後は「イベントの写真は、また後日に」と締めくくった。



フォロワーからは「可愛いさ半端ない」「何でも似合っちゃうのは、流石です」「女子アナ界のコスプレクイーン」「どんなコスプレしても素敵なんですけど!」などの声が寄せられた。



河出アナはこれまで「葬送のフリーレン」に登場するフェルン、「新世紀エヴァンゲリオン」の綾波レイや惣流・アスカ・ラングレーのコスプレなども披露している。



（よろず～ニュース編集部）