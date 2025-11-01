Snow Man、9人そろって北海道旅 完全オフモードで決意を語る
9人組グループ・Snow Manの日本テレビ×ディズニーによるトラベル・ドキュメンタリー『旅するSnow Man−Traveling with Snow Man−』（後4：25〜後4：55※関東ローカル）のEpisode10が、2日に放送される。
【番組カット】乾杯するSnow Man
同番組は、Snow Manが南の楽園・沖縄から北の大地・北海道まで、日本列島を縦断しながら各地の絶景やグルメを堪能し、人々との温かな出会いを描くトラベル・ドキュメンタリー。鮮烈なデビューから5年経ち、本業のアイドル活動に加え、バラエティ、俳優、モデルなど幅広く活躍し、多忙を極めるメンバーがこの旅で掲げたテーマは「One for Snow Man, Snow Man for one（1人はSnow Manのために、Snow Manは1人のために）」。Snow Man一人ひとりがSnow Manのために何ができるか考えていこう、という想いが込められた、“絆の旅路”となっている。
Episode10は、Snow Man全員が、AI風ロボ・タビィとともに北の大地・北海道を巡る。大自然を堪能できる馬のテーマパークに再集結し、タビィとともに温泉宿へ。3台の車に分乗し、これまでの日本縦断旅を振り返る中、タビィのうそでけんかに発展する。
旅の疲れを癒す温泉宿では、北海道ならではの豪華コース料理に大興奮。食後は、温泉でリラックスするチームと、地域ならではの体験を楽しむチームに分かれ、ホテル内で思い思いの時間を過ごし、部屋では完全オフモードに。そして、9人それぞれが等身大の言葉で“想い”と“決意”を語る。旅のラストは、9人横一列で北海道ラーメンを堪能する、
“また旅に出たくなる”余韻を残したラストとなる。
