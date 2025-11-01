『ゲ謎』製作陣が描く日本の春 『東京アニメアワードフェスティバル2026』投票開始
2026年3月13日〜16日に東京・池袋で開催される国際アニメーション映画祭『東京アニメアワードフェスティバル2026（TAAF2026）』のメインビジュアルが1日、公開された。『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』キャラクターデザイン・谷田部透湖氏と美術監督・市岡茉衣氏のタッグが描いた。また、『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』が昨年「アニメファン賞」を受賞した、『TAAF2026』のアニメ オブ ザ イヤー部門「みんなが選ぶベスト100」の投票が11月1日午後6時より開始した。
『TAAF2026』のメインビジュアルを手掛けたのは、昨年『TAAF2025』でアニメ オブ ザ イヤー部門 個人賞・アニメーター部門を受賞した谷田部氏と美術・色彩・映像部門を受賞した市岡氏。日本の象徴である桜と富士山を背景に、子どもから大人までが春の訪れを祝福する、華やかなメインビジュアルが完成した。
「みんなが選ぶベスト100」は、2025年度（2024年10月1日〜2025年9月30日）の全上映・放送・配信アニメーション作品より、ファンの投票で決定。選ばれた100作品の中より、アニメ業界で活躍するプロデューサー、クリエイター、その他メディアやアニメグッズを扱う店舗など、幅広いアニメ業界のプロフェッショナルの投票で「作品賞」「個人賞」を選出する。また、一般ユーザーによるファン投票で「アニメファン賞」を選出する。
■谷田部透湖コメント
毎年『東京アニメアワードフェスティバル』のメインビジュアルが発表されるたび、その魅力的ですてきなイラストに惹かれていました。まさか自分が今年、そのご依頼をいただくことになるとは――うれしい驚きでした！
TAAF事務局の皆さまとの打ち合わせでは、「TAAFらしさ」を感じるさまざまなモチーフ案をいくつもいただきました。その中から、「日本を象徴する富士山」、「開催地・池袋をイメージしたフクロウ」、「3月開催に合わせた桜」などを選び、ビジュアルに盛り込んでいます。
また、例年のビジュアルには老若男女が楽しそうに描かれている印象があったので、今回もできる限り画面いっぱいに楽しげなキャラクターたちを描き込みました。商業アニメ作品のようにキャラクター性を強く出しすぎると映画祭らしさが薄れてしまう一方で、シンプルすぎても印象に残らないかも……と、そのあたりのバランスを探りながら、楽しく制作しました。
背景美術は、以前お仕事でもご一緒した市岡茉衣さんにお願いさせていただき、より美しい桜や富士山の表現を高めていただきました。
世界中のアニメーションを愛するクリエイターが日本・池袋に集うお祭り「東京アニメアワードフェスティバル」に、少しでも華を添えられたら幸いです。多くの笑顔と感動が生まれる、素敵な映画祭になりますよう心より願っています！
■市岡茉衣コメント
谷田部さんに声をかけてもらい感謝とともに、このような機会にまたご一緒にお仕事できることをうれしく思います。美しいキャラクターがより華やかに見えると感じていただければ幸いです。
