テレ東『プレミアMelodiX!』“完全初公開の新曲”を届ける新企画スタート 第1回目はsumika
テレビ東京は1日、南海キャンディーズがMCを務める音楽番組『プレミアMelodiX!』（毎週月曜 深2：50）が放送25年目に突入することを受けて、新企画「テレ東で新曲を聴きませんか？」をスタートすると発表した。
【番組カット】会場熱狂！超貴重な新曲披露するsumika
「誰もが知る名曲は、初めは誰も知らない新曲だった」をコンセプトに“完全初公開の新曲”を届ける新企画。新曲にまつわる内容やアーティストの最新エピソードなどさまざまなテーマのトークブロック。さらに、ライブやフェス会場で新曲に関する内容をファンにインタビューした様子をアーティスト本人に見てもらう。そして、ファンを特設ステージに招待し、目の前でアーティストが新曲をパフォーマンス。アーティストとファンの絆を感じられる、感動のステージを演出する。
3日放送される記念すべき第1回のアーティストは、同番組に9年ぶりの出演、結成13年目となるsumika。新曲「Beatnik -Horse-」を披露する。ライブやテレビ、ラジオでも解禁したことがない完全初公開となる超貴重な新曲。また「運命」、「Starting Over」も演奏する。
