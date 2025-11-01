ロックバンド「GLAY」のHISASH（53）が1日放送のフジテレビ系「土曜はナニする！？」（土曜前8・30）にVTR出演。結成37周年となるバンドの解散危機を明かす場面があった。

この日はプライベートで仲が良いという「氣志團」の綾小路翔とともに仲良しの芸能人が日帰り2人旅をするロケ企画「日帰りぷらっとりっぷ」のコーナーに出演。栃木・宇都宮を2人で旅した。

綾小路が「GLAYってたぶん宇宙一、仲良いバンドじゃないですか？最近もみんなでプライベートで会ったりします？」と質問。HISASHIは「今、TAKUROがロスに行ってるっていうのもあるんだけど、この前、松茸の時季っていうのもあって、（TAKURO以外の）3人で連れて行ってもらえるところがあるっていうので、毎年恒例。芸人さんの話を聞くと、移動もバラバラで、新幹線もバラバラで、って。俺ら新幹線とか4並びとかする。移動もだいたい一緒だから」とメンバーとの仲良しエピソードを披露した。

さらに、今年結成37年。デビューからも31周年となるGLAY。綾小路は「キャリアの中で危機みたいなのがあったんですか？」と聞くと、「危機、たくさんあるよ」とHISASHI。中でも幕張での伝説の20万人ライブを行った1999年に触れ、「その年をもって解散しようって決めてたの」と明かした。

その理由として「忙しくなっちゃって。ラジオでもあって、テレビもあって。バンドやる時間がなくて」と説明。「レコード大賞を取って、紅白歌合戦に出て。2000年になるカウントダウンライブを幕張メッセでやって、それで終わりかなと。メンバー間の仲は良かったんだけど、“もういいかな、GLAYは”“ああ、そうだね”みたいな感じで」とした。

綾小路は「ジャパニーズドリームのほとんど、すでにそこで叶えましたよね。ミリオンの数々と、当時想像できたバンドの大成功の向こう側に行ってましたもんね」と指摘すると、HSASHIも「漫画で言うともう最終回だよね」と苦笑。「じゃあ、一回GLAYここでやめようか。解散して、また違うことをやろうよ」「でも、このメンバーでは一緒にいたいな」と当時の心境を明かしつつ、「2000年1月、TAKUROのマンションで、4人集まって。“じゃ、やめるか”みたいな。で、飲みながら、TERUが“ちょっと曲聴いてくれない？こういう曲あるんだけど”って。そしたらTAKUROが“そこのコードはセブンス入れた方がいいな”みたいな。そしたら、またGLAY結成しちゃったんだよね」と懐かしんだ。