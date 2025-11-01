メジャーリーグのワールドシリーズ第6戦が行われたカナダのトロントでは、地元のブルージェイズファンと、敵地に乗り込んだドジャースのファンたちが熱い応援を繰り広げました。

記者

「まもなく試合開始です。大勢のブルージェイズファンがスタジアムに駆けつけています」

家族連れのファン

「レッツ・ゴー！ブルージェイズ！」

ブルージェイズファンの少年

「ブルージェイズの打線が爆発して、ワールドシリーズを制覇するのが楽しみなんだ」

カナダのトロントでは31日、地元ブルージェイズのファンが大半を占める一方、アメリカ・カリフォルニアから駆けつけたドジャースファンの姿も見られました。

ロサンゼルスから訪れたドジャースファン

「山本投手の投球がすごく楽しみ。私たちのエースを信じているの」

ドジャースファン

「ここでは数少ないドジャースファンの一人だが、チームを信じている。今夜からの2連戦を勝ち抜くと信じている」

トロント市内では、多くの飲食店やスポーツバーで熱戦を楽しむ姿がみられました。

中心部の広場で開かれた「パブリック・ビューイング」にも多くのファンが詰めかけました。

試合は山本由伸投手らの活躍でドジャースが3対1で勝利。試合後のスタジアムではドジャースファンが喜びを爆発させました。

ロサンゼルス在住のドジャースファン

「すごくギリギリで、（試合中）ドキドキばかりして、勝ってとても嬉しいです」

トロント在住の日本人のドジャースファン

「山本投手はあっぱれですね。明日は大谷さんに打ってもらって、日本人選手のみんなが喜んでいるのを見たいです」

敗れたブルージェイズのファンたちは、あすの雪辱を誓います。

ブルージェイズファン

「ブルージェイズのファンとしてあすは勝ってほしい。前年王者との戦いはきっと名勝負になるよ」

ワールドチャンピオンは日本時間あすの最終戦で決まります。