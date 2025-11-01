ワールドシリーズ第6戦でドジャースが勝利 敵地でファンが熱狂「山本投手はあっぱれ」 あすの最終戦で王者が決定
メジャーリーグのワールドシリーズ第6戦が行われたカナダのトロントでは、地元のブルージェイズファンと、敵地に乗り込んだドジャースのファンたちが熱い応援を繰り広げました。
記者
「まもなく試合開始です。大勢のブルージェイズファンがスタジアムに駆けつけています」
家族連れのファン
「レッツ・ゴー！ブルージェイズ！」
ブルージェイズファンの少年
「ブルージェイズの打線が爆発して、ワールドシリーズを制覇するのが楽しみなんだ」
カナダのトロントでは31日、地元ブルージェイズのファンが大半を占める一方、アメリカ・カリフォルニアから駆けつけたドジャースファンの姿も見られました。
ロサンゼルスから訪れたドジャースファン
「山本投手の投球がすごく楽しみ。私たちのエースを信じているの」
ドジャースファン
「ここでは数少ないドジャースファンの一人だが、チームを信じている。今夜からの2連戦を勝ち抜くと信じている」
トロント市内では、多くの飲食店やスポーツバーで熱戦を楽しむ姿がみられました。
中心部の広場で開かれた「パブリック・ビューイング」にも多くのファンが詰めかけました。
試合は山本由伸投手らの活躍でドジャースが3対1で勝利。試合後のスタジアムではドジャースファンが喜びを爆発させました。
ロサンゼルス在住のドジャースファン
「すごくギリギリで、（試合中）ドキドキばかりして、勝ってとても嬉しいです」
トロント在住の日本人のドジャースファン
「山本投手はあっぱれですね。明日は大谷さんに打ってもらって、日本人選手のみんなが喜んでいるのを見たいです」
敗れたブルージェイズのファンたちは、あすの雪辱を誓います。
ブルージェイズファン
「ブルージェイズのファンとしてあすは勝ってほしい。前年王者との戦いはきっと名勝負になるよ」
ワールドチャンピオンは日本時間あすの最終戦で決まります。