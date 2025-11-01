お笑いコンビ「コットン」のきょんさんと、妻でタレントのまつきりなさんが、揃って自身のインスタグラムで第一子の出産を報告しました。



【写真を見る】【 誕生 】コットンきょん＆まつきりな 第一子出産を報告「育児に仕事にがんばります！」「これからだ！えいえいおー！」



二人は、生まれたばかりの赤ちゃんが、父・きょんさんと母・まつきさんの指を両手に握る、愛らしい写真を投稿。きょんさんは「子きょん誕生日！！！母子共に健康です！！」と元気良く報告し、まつきさんは「とってもおだやかで可愛い男の子が」「一緒に頑張って、元気に産まれてきてくれました！」と溢れる喜びを伝えました。







まつきさんは「写真は母がたくさん撮ってくれていた」として、まつきさんと立ち会ったきょんさんが共に赤ちゃんを迎えている写真を複数投稿。「夫と母親立ち合いの中で初めてのお産が出来たこと、本当に心強かった」と実感を込めて伝えています。







まつきさんは「身体の回復と、今しかない時間を大切に専念させてもらいます！」「よし、これからだ！えいえいおー！！！」と決意を新たにしていて、きょんさんも「育児に仕事にがんばります！！」「勉強は相方に教えてもらいます！」と意気軒昂に語っています。



【担当：芸能情報ステーション】