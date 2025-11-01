真美子さん不在も…ドジャース夫人会が「勝利の女神」に　統一の“戦闘服”に大反響「ONE PIECEの海軍みたいに凄みが」

ベッツの妻・ブリアンナさんと長男・カイ君(C)Getty Images

世界一連覇に向け、崖っぷちに立たされていたドジャースは現地時間10月31日、敵地でブルージェイズとのワールドシリーズ第6戦に臨み、3-1で制した。これで対戦成績3勝3敗。決着は同11月1日の第7戦に持ち込まれた。

試合前には「ドジャース・ワイブズ」が公式インスタグラムを更新。ポストシーズンでは恒例となっている“夫人会”の集合写真を公開した。大谷翔平の妻・真美子さんの姿は見えなかったが、皆がオフホワイトのトレンチコートを着用。襟に選手の背番号ワッペンが貼られているスタイリッシュなデザインだ。

秋が深まるトロントでは、ぴったりな服装とあって、フォロワーの反響を呼んでいる。コメント欄には「ONE PIECEの海軍みたいに凄みがありますね」「かっこよすぎやろ」「コートかわいい」「今日はまた雰囲気かわってカッコいいなぁ」「あなたたち素敵！」などと、感嘆の声が相次いだ。

統一した“戦闘服”をまとっての応援もあり、ドジャースは逃げ切り勝ち。試合後には「おめでとうございます！」「勝利の女神の皆様」「明日もお願いします」「優勝しますよ」「Let’s gooo！！！日本から応援してます！！」といった祝福や第7戦へのエールが送られていた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]