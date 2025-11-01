◆第１７２回天皇賞・秋・Ｇ１（１１月２日、東京競馬場・芝２０００メートル）

天皇賞・秋の前日最終オッズがＪＲＡから１日、発表された。

日本ダービー２着馬で、今回はクリストフ・ルメール騎手と初コンビの（７）マスカレードボール（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）が単勝２・８倍で１番人気。２番人気は武豊騎手を背に宝塚記念を逃げ切った（１３）メイショウタバル（牡４歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）が６・０倍。３番人気はクイーンエリザベス２世Ｃを制した（５）タスティエーラ（牡５歳、美浦・堀宣行厩舎、父サトノクラウン）が６・２倍。８・９倍の（１１）シランケド（牝５歳、栗東・牧浦充徳厩舎、父デクラレーションオブウォー）、９・５倍の（９）ミュージアムマイル（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）まで５頭が１０倍以下となった。

馬連は（５）―（７）の７・８倍が１番人気で１０倍以下は（７）―（９）８・６倍の２通り。３連単は（７）―（５）―（９）の組み合わせが５１・０倍の１番人気で、１００倍以下は８通りとなっている。