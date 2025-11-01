元日本、OPBF東洋太平洋スーパーバンタム級王者で、Wake Rise BOXING FITNESS会長の和気慎吾氏（38）が、自身のYouTube「和氣慎吾のリーゼントチャンネル」を更新。世界4階級王者・井岡一翔（36＝志成）のバンタム級転向で描かれる最高に熱いシナリオを明かした。

井岡が日本人初の5階級制覇を目指して狙うベルトについて、フレアボクシングジムの赤井祥彦会長は「一番ランクが高いWBC」と予想した。

井岡がWBCで王座を目指すことで最高に熱いシナリオが出来上がるという。

まず今年の大晦日で戦う相手はWBCバンタム級3位のファン・フランシスコ・エストラーダ（35＝メキシコ）。これまで井岡が何度も対戦を希望してかなわなかった相手。この一戦だけでも垂涎のカードだが、赤井氏は「この2人の勝者は間違いなく次の指名挑戦者になる」と指摘した。

WBC世界バンタム級の王座決定戦は那須川天心（帝拳）―井上拓真（大橋）との間で行われる。

つまり井岡が指名挑戦者になれば、天心VS井岡 or 拓真VS井岡のどちらかが実現する。

和気氏も「どっちに転んでも凄い」と絶叫するほどの黄金カードになる。

しかも来年5月の東京ドームで世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）の中谷潤人（M.T）との防衛戦とダブルメーンイベントで開催されるとすれば…。

和気氏は「ボクシングファン全員気絶する」と笑った。

赤井氏は「井岡選手がバンタム級に来たことでまた面白くなる」と期待した。