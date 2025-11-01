「小さい頃は野球選手を目指していた」“強肩”中野就斗がロングスローで2得点演出！ 4月に左肩痛めるも「この日のためにケアしてきた」
2025JリーグYBCルヴァンカップ決勝、サンフレッチェ広島が一気呵成の前半3得点で柏レイソルを下し、3年ぶり2度目のルヴァンカップ制覇を果たした。
右ウイングバックのポジションで先発フル出場した中野就斗は「本当に嬉しいという一言です。ホッとしましたし、今までやってきて良かった」と自身初タイトルを噛み締めた。
広島を優勝に導く大きな要因となったのが、中野の強肩を生かしたロングスローだ。まずは25分「（荒木）隼人くんが競り勝てるという自信あったみたいで『そのまま投げてこい』と言われました。そのまま投げて、いい形で入ってきてくれたので狙い通り」と均衡を破る荒木の先制点を演出。その後、東俊希の直接フリーキックで点差を広げると、前半アディショナルタイムに再び中野のロングスローから佐々木翔が落とし、最後はジャーメイン良がゴールネットを揺らした。「いい折り返しで得点につながったので、これも狙い通りだった」と“してやったり”の2得点だった。
81分に失点を喫するも、その後は柏の追撃を許さず、3-1でタイムアップを迎えた。「守りに入ったら失点してしまうので、前からアグレッシブにサンフレッチェらしいサッカーをしようという話を（前半終了後のロッカールームで）しました。それを90分間通して体現できたことが勝利につながった」と振り返った。
今季から本格的にロングスローワーを務める中野。4月頃に「左肩を痛めて、なかなか力強いボールを投げられなかった」時期もあったが、入念なケアを続け「この数週間で投げられるようになった」という。「このためにケアしてきたので、得点につながって良かった」と安堵の表情を浮かべた。ロングスローを複数本投げたことで肩へのダメージも懸念されるが「小さい頃は野球選手を目指していたので大丈夫（笑）」と答えてくれた。
なお、この試合のMVPには先制点の荒木が選出された。「MVPだと思いましたか？」という問いには「僕だと思ってました！」と即答。「いや、嘘です（笑）。隼人くんかなと思いました。優勝できたので良いです！」と最後まで笑顔だった。
【ゴール動画】東俊希の見事なFKさく裂！ 柏vs広島
2025 JリーグYBCルヴァンカップ🏆— フジテレビサッカー (@cxfootball) November 1, 2025
🟡柏レイソル 🆚 サンフレッチェ広島🟣
⏰前半25分🟣サンフレッチェ広島
右サイド中野就斗のロングスロー→荒木隼人が頭で合わせ先制ゴール！
🟡柏レイソル 0️⃣-1️⃣ サンフレッチェ広島🟣#ルヴァンカップ決勝
📺フジテレビ系列で放送中！👀@REYSOL_Official… pic.twitter.com/lN7xe2NCgE
2025 JリーグYBCルヴァンカップ🏆— フジテレビサッカー (@cxfootball) November 1, 2025
🟡柏レイソル 🆚 サンフレッチェ広島🟣
⏰前半38分🟣サンフレッチェ広島
東俊希がゴール正面のFKを右隅に決め追加点！
🟡柏レイソル 0️⃣-2️⃣ サンフレッチェ広島🟣#ルヴァンカップ決勝
📺フジテレビ系列で放送中！👀@REYSOL_Official@sanfrecce_SFC@J_League pic.twitter.com/hWSoJYHZCa
2025 JリーグYBCルヴァンカップ🏆— フジテレビサッカー (@cxfootball) November 1, 2025
🟡柏レイソル 🆚 サンフレッチェ広島🟣
⏰前半アディショナルタイム🟣サンフレッチェ広島
右サイド中野就斗のロングスロー→ニアで佐々木翔が頭で流して→ジャーメイン良の左足ボレーで3点目！
🟡柏レイソル 0️⃣-3️⃣ サンフレッチェ広島🟣#ルヴァンカップ決勝… pic.twitter.com/of1G45WH6x
2025 JリーグYBCルヴァンカップ🏆— フジテレビサッカー (@cxfootball) November 1, 2025
🟡柏レイソル 🆚 サンフレッチェ広島🟣
⏰後半36分🟡柏レイソル
小屋松知哉のパスに反応した細谷真大が反撃のゴール！🟡柏レイソル 1️⃣ - 3️⃣サンフレッチェ広島🟣#ルヴァンカップ決勝
📺フジテレビ系列で放送中！👀@REYSOL_Official@sanfrecce_SFC@J_League pic.twitter.com/BnC5YRhV9z