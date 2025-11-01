【7位〜12位】11月2日(日)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【7位】乙女座 総合運：★★★☆☆

会話の盛り上げ役になりそうな運気です。ふと思いついたことを言葉にすると、その場にいるみんなが楽しい気分になるでしょう。「これはタブーかも」と、考え過ぎないで。攻撃的な言葉を使わなければ、人を傷つけることはないはずです。



恋愛運

相手との会話が盛り上がったときこそ、慎重に言葉を選ぶといい日。「ここまでは言っても大丈夫かな？」と思うところの、1歩手前でブレーキをかけるといいでしょう。出会いは、試してみたかった方法や場所にトライしてみて。



金運

基本的に金運は好調な日。ただ、｢なにがベストか？｣と考え始めると、運気の風は通り過ぎてしまうかも。買い物でも投資でも貯蓄でも、早い段階で決断をしましょう。特に運用や投資に関しては、午前中の判断を信じると〇。



ラッキーアイテム：ボディソープ



【8位】射手座 総合運：★★☆☆☆

想像力が高まる日です。3年後や5年後の理想の自分や生活を思い浮かべてみてください。そして、特に叶えたいことは、絵や言葉にして書き出してみると〇。実現を焦らずたっぷりとイメージする時間を楽しむと、運気アップ！



恋愛運

恋が進展するための直感が働く日！「これを言ってみよう」「これに誘ってみよう」と感じたら、あれこれ考える前に相手に伝えてみて。会話も関係も盛り上がりそう。また、出会いを求める場合も、ピンときたことを行動に移すと◎。



金運

副業やアルバイトの話が舞い込んできそうな日。最初はあまり興味が湧かなくても、最後まで話を聞いてみて。今後、あなたとお金とのつながりを強くする、強力な後押しになる可能性大です！コツコツ取り組む前提で考えるといいでしょう。



ラッキーアイテム：バスローブ



ラッキーカラー：バスローブ

【9位】牡牛座 総合運：★★☆☆☆

いろいろなこと、いろいろな人を大切に思う気持ちが、今日はグンと深まりそうです。その中で何を、誰を優先するべきなのかを考えることがポイント。すると、物事がすんなりと進み、自分への自信も深まるでしょう。



恋愛運

本当に好きなのはだれか、今日は考えてしまうかもしれません。出会った人との中で、だれに惹かれているのかわからなくなってしまう可能性も。時間をかけて結論を出すつもりでいれば、しっかりと本音と向きあうことができます。



金運

ストレスがあるとついお金を使ってしまう…いつの間にか財布にレシートが溜まってしまう…。そんな金銭面での悪い癖に、｢またやってしまった｣と、感じそうな日。でも、真剣に考えれば改善するためのアイデアも湧いてきます！



ラッキーアイテム：ダイバーズウォッチ



ラッキーカラー：パープル

【10位】牡羊座 総合運：★☆☆☆☆

普段は気にならないことでも、今日は「そんなのおかしい！」と感じる可能性が。ただ、おいしいものでお腹が満たされれば心も安定。食事もおやつも、大好物を選ぶと〇。ちょっと贅沢をすると、運気もアップします！



恋愛運

冷静になれば魅力など感じない人に、強烈に惹かれてしまうかも。本命がいるのなら「これはすぐに消える気持ちだ」と受け止めていて。出会いを求めている場合にも、深入りしないことが大切。ただ、友だちとして仲良くなるのはOK。



金運

｢こうするといいよ｣と、お金に関してアドバイスをしてくれる人がいるかもしれません。しかし今日は、そのまま取り入れるのはNG。情報として受け止めて、自分の方法を貫くと、後から教えてもらったことも上手に生かすことができます。



ラッキーアイテム：麺類



ラッキーカラー：ライラック

【11位】獅子座 総合運：★★☆☆☆

ひとりでのんびりすると「いい時間を過ごしたな」と心から満足できそう。反対に人と一緒にいると気を使いすぎてしまうでしょう。今日は、できるだけ長くひとりの時間を持つと〇。セルフマッサージや長めの入浴がオススメです。



恋愛運

恋人への連絡、好きな人へのアプローチ、出会いのアクションにもテンションが下がりやすい運気。まずは「こんな日もある。だれも悪くない」と考えて。読書をしたり、昔のアルバムを見返したりすると、気持ちが落ち着きます。



金運

予想外のプレゼントに、うれしい気分になれそうな金運です。特に、だれかの話に優しく耳を傾けると、その人からうれしいお礼をもらえる可能性が。ただ、トラブルになりやすい人とは距離を置くのも、運気を生かすポイント。



ラッキーアイテム：チャーム



ラッキーカラー：ワインレッド