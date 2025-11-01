ばんばんざい・みゆ、ウェービー前髪×美脚見せコーデでガーリーな雰囲気纏う【サツコレ2025A/W】
【モデルプレス＝2025/11/01】YouTuberグループ・ばんばんざいのみゆが11月1日、北海道立総合体育センター（北海きたえーる）で開催されたファッションイベント「SAPPORO COLLECTION 2025 AUTUMN/WINTER」（以下「サツコレ」）に出演した。
【写真】美女YouTuber、ほっそり美脚に釘付け
ボリューム感のある純白のコートにミニ丈を合わせたファッションでほっそりとした美しい脚を披露したみゆは、ウェービーヘアをポニーテールでまとめ、リボンをオン。ガーリーな魅力を放出し、ステージの空気を自分のものにしていた。
今をときめくモデルやアーティスト、そして地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。23回目を迎える今回は「ICE MONSTER」をテーマに、なごみ、希空、とうあ、OCTPATH・西島蓮汰、CANDY TUNEらが出演。MCはフォーリンラブ・バービー、ABEMAアナウンサー・西澤由夏が務める。（modelpress編集部）
