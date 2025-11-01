「ギョニソ」はなんの略？スーパーに売ってるもの！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「ギョニソ」はなんの略語？ 「ギョニソ」はなんの略か知っていますか？ ヒントは、子どもから大人まで大人気の食品です。 あなたは正解がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「魚肉ソーセージ」を略した言葉でした！ ギョニソとは、鱈（たら）などの魚をすり身にしてフィルムに詰め、加熱加工したソーセージ状の食品のこと。 そんなギョニソは、丈夫なカラダづくりに役立つカルシウムや鉄、代謝に関わるビタミンB群を含んでいます。 製品によってはカルシウムやDHA、EPAなども配合されており、不足しがちな栄養素を補えることでも近年注目されているそうですよ。 あなたはわかりましたか？ 身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。 ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『森永製菓』

・『讀賣新聞オンライン』

ライター Ray WEB編集部