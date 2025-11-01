綾野剛＆木戸大聖、うさ耳ハロウィン2ショット公開「貴重すぎる」「永久保存したい」と話題
【モデルプレス＝2025/11/01】俳優の木戸大聖が10月31日、自身のInstagramを更新。俳優の綾野剛とのハロウィンショットを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】綾野剛「貴重すぎる」木戸大聖とのうさ耳姿
木戸は「事務所で剛さんとバッタリしたので…ハロウィンっぽい写真を撮ってもらえました」とコメントし、事務所の先輩である綾野とのハロウィン2ショットを披露。黒のキャップに黒のジャケット姿で2人並んだ写真にはそれぞれウサギの耳とかぼちゃの絵が描きこまれ、「剛さんのウサ耳は貴重です」と綴っている。
この投稿には「事務所でバッタリって奇跡」「貴重すぎる」「永久保存したい」「剛さんのうさ耳、レアすぎる」「大人のハロウィンって感じ」「この2ショット、眼福すぎる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
