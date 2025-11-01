“AI疑惑”で話題・藤咲凪、サンタ風コーデでランウェイ闊歩「最強ビジュアル」「スタイルレベチ」と反響【サツコレ2025A/W】
【モデルプレス＝2025/11/01】次世代の4人組アーティストユニット・最終未来少女の藤咲凪が2025年11月1日、北海道立総合体育センター（北海きたえーる）で開催されたファッションイベント「SAPPORO COLLECTION 2025 AUTUMN/WINTER」（以下「サツコレ」）に出演した。
【写真】“AI疑惑”で話題の美女、ランウェイ登場で圧巻スタイル披露
藤咲は、チェックを基調としたサンタクロース風のコーディネートで登場。黒のロングブーツとミニスカートを合わせ、ほっそりした美しい脚を際立たせた。目元にはラメを施し、儚げな印象をプラス。終始、観客に手を振るサービス精神旺盛な様子に観客からは歓声が上がっていた。
このランウェイを受け、ネット上では「最強ビジュアル」「スタイルレベチ」「サンタさん風コーデ似合う」「可愛すぎる」「脚綺麗」などと反響が上がっている。
藤咲は、2017年“日本一かわいい女子高生”を決める「女子高生ミスコン2017-2018」で関東グランプリ、モデルプレス賞を受賞。その美貌から、藤咲がSNSに画像を投稿する度に「AI画像疑惑」が浮上するなどネット上で大きな話題を呼んでいる。また、2023年6月には街頭インタビューに応じる様子が約5秒間放送されたことをきっかけにSNSで大きな話題を呼び、同年8月にTBS系情報番組「サンデー・ジャポン」（日曜あさ9時54分〜生放送）にて、2人の子どもを育てるシングルマザーであることを初公表した。
今をときめくモデルやアーティスト、そして地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。23回目を迎える今回は「ICE MONSTER」をテーマに、なごみ、希空、とうあ、OCTPATH・西島蓮汰、CANDY TUNEらが出演。MCはフォーリンラブ・バービー、ABEMAアナウンサー・西澤由夏が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】“AI疑惑”で話題の美女、ランウェイ登場で圧巻スタイル披露
◆藤咲凪、サンタ風コーデ披露
藤咲は、チェックを基調としたサンタクロース風のコーディネートで登場。黒のロングブーツとミニスカートを合わせ、ほっそりした美しい脚を際立たせた。目元にはラメを施し、儚げな印象をプラス。終始、観客に手を振るサービス精神旺盛な様子に観客からは歓声が上がっていた。
藤咲は、2017年“日本一かわいい女子高生”を決める「女子高生ミスコン2017-2018」で関東グランプリ、モデルプレス賞を受賞。その美貌から、藤咲がSNSに画像を投稿する度に「AI画像疑惑」が浮上するなどネット上で大きな話題を呼んでいる。また、2023年6月には街頭インタビューに応じる様子が約5秒間放送されたことをきっかけにSNSで大きな話題を呼び、同年8月にTBS系情報番組「サンデー・ジャポン」（日曜あさ9時54分〜生放送）にて、2人の子どもを育てるシングルマザーであることを初公表した。
◆「札幌コレクション2025 A/W」テーマは「ICE MONSTER」
今をときめくモデルやアーティスト、そして地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。23回目を迎える今回は「ICE MONSTER」をテーマに、なごみ、希空、とうあ、OCTPATH・西島蓮汰、CANDY TUNEらが出演。MCはフォーリンラブ・バービー、ABEMAアナウンサー・西澤由夏が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】